حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 15:43
كتب : FilGoal
يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة في التشكيل الأساسي لفريقهما في مواجهة التعاون ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
وحافظ الثنائي المصري على مكانه في التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي نونو سانتو.
وجاء التشكيل على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: زكريا شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.
خط الوسط: طارق حامد - برونو هينريكي - عبد العزيز البيشي.
خط الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل التعاون المركز الرابع بـ20 نقطة من 9 مباريات.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) ليفربول.. جووووووول صلاح والأول انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (3) - (0) التعاون أمام شباك يعرفها جيدا.. صلاح يسعى لكسر صيام "البوكسينج داي" مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022.. عودة الدوري الإنجليزي الدوري التركي - كوكا يهز شباك فريقه السابق في مباراة مجنونة تريزيجيه: نستحق الفوز على فنربخشة.. والجميع لديه الفرصة لحصد لقب الدوري التركي سجل هدفا في الرمق الأخير.. ماذا قدم تريزيجيه أمام فنربخشة قرعة كأس السوبر السعودي - موقعة قوية تنتظر حجازي وطارق حامد في نصف النهائي