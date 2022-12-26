حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة في التشكيل الأساسي لفريقهما في مواجهة التعاون ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وحافظ الثنائي المصري على مكانه في التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد - برونو هينريكي - عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل التعاون المركز الرابع بـ20 نقطة من 9 مباريات.