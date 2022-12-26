حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد وحمد الله

يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة في التشكيل الأساسي لفريقهما في مواجهة التعاون ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وحافظ الثنائي المصري على مكانه في التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

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وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد - برونو هينريكي - عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل التعاون المركز الرابع بـ20 نقطة من 9 مباريات.

أحمد حجازي طارق حامد اتحاد جدة التعاون
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