كرة يد - أحمد الأحمر: لم يتواصل أحد معي لتمثيل المنتخب بعد إصابة يحيى خالد

نفى أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد المصرية أن يكون قد تم التواصل معه للتواجد مع منتخب مصر مجددا في بطولة العالم بعد إصابة يحيى خالد.

وقال أحمد الأحمر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للتوضيح، هناك عديد الأشخاص تحدثوا معي ومعتقدين أنني لا أريد الانضمام للمنتخب ولكن بالعكس. بعد إعلان الاتحاد اعتزالي الدولي لم يكن لدي أي مشاكل مع ذلك، وبعد إصابة يخيى خالد (الله يشفيه ويعود أفضل من الأول) فوجئت بتصريحات أنني رفضت الانضمام ولكن الحقيقة أنه لم يتواصل معي أي شخص من الاتحاد من الأساس".

وأضاف "بالتأكيد وقتها لم أكن لأتردد لثوان لخدمة منتخب بلادي الذي من "حقه عليا" أن أكون متواجد دائما عندما يحتاجون لي حتى وإن كان بعيدا عن رغبتي في الفترة الحالية".

وأتم "أردت توضيح الأمر لأن ما يقال لم يحدث أبدل، وبعيدا عن أي شيء أتمنى أن منتخبنا المصري لكرة اليد يقدم شيئا مشرفا في بطولة العالم وأن يستطيع اللاعبون المتواجدون أن يشرفوننا وجميعنا ندعمهم لتقديم أفضل أداء في البطولة".

وتغادر القاهرة غدا الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول للرجال لكرة اليد إلى رومانيا لخوض دورة ودية استعدادا لبطولة العالم بمشاركة منتخبات رومانيا والجزائر وسلوفاكيا.

ويستعد منتخب مصر لبطولة العالم المقامة في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

وفضل الجهاز الفني إراحة الحارس كريم هنداوي بسبب شعوره بالإرهاق على أن ينضم للمعسكر القادم والمشاركة فى دورة فرنسا الدولية وبطولة العالم.

وغاب عن القائمة يحيى خالد بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة المنتخب لمعسكر رومانيا كالتالي:

محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - احمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح - إبراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن عبده.

وخاض منتخب مصر مبارتين وديتين أمام المنتخب القطرى بالقاهرة، وفاز في الأولى بنتيجة 21-18 ثم تعادل في الثانية 30-30.

يذكر ان منتخب مصر سيدخل بعد ذلك معسكرا ختاميا يوم 1 يناير في القاهرة ثم يتوجه إلى فرنسا 3 يناير لخوض دورة دولية ودية تضم منتخبات فرنسا والتشيك وهولندا قبل أن يغادر يوم 11 يناير متجها إلى السويد لخوض المنافسات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.