رومانو: تشيلسي قدم عرضه الرسمي لضم مدافع موناكو

أوضح فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في أخبار الانتقالات أن تشيلسي قدم عرضه الأول لموناكو من أجل ضم المدافع الشاب بينوا بادياشيلي.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد أشارت قبل يومين إلى أن بادياشيلي هو أبرز المرشحين للانضمام للزرق، في ظل البحث عن قلب دفاع يلعب بالقدم اليسرى.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "يجري تشيلسي مفاوضات متقدمة مع موناكو للتعاقد مع بينوا بادياشيلي".

وأضاف "لقد تم تقديم العرض الرسمي، والمفاوضات جارية الآن".

ولم يتوصل تشيلسي لاتفاق حتى الآن مع موناكو ولكن حسب التقارير فإن موناكو سيوافق على بيع الـ21 عاما حال وصول عرض بقيمة 35 مليون يورو.

وتم تصعيد بادياشيلي للفريق الأول في موناكو عام 2018 ليشارك مع الفريق في 135 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وحاول تشيلسي في وقت سابق التعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول وما زال ضمن اهتمامات النادي ولكن مطالب ناديه لايبزيج الكبيرة تحول دون إتمام الصفقة.

ويبحث تشيلسي عن خيارات أخرى من ضمنها إيفان نديكا والذي ينتهي تعاقده مع آينتراخت فرانكفورت الألماني بنهاية الموسم الحالي ومدافع باير ليفركوزن بييرو هينكابي.

ويحاول البلوز ضم المزيد من المواهب مع صغر سن كل اللاعبين الذين يهتم بهم النادي ويأتي ذلك بعد ضم كارني تشوكويميكا ابن الـ18 عاما وويسلي فوفانا بعمر 21 عاما وسيزاري كاسادي 19 عاما ومن المنتظر أن يتم إعلان التعاقد مع داترو فوفانا ابن الـ19 عاما من مولده النيجيري.