إبراهيم حسن: أي شخص يمكنه تدريب المنتخب إلا التوأم.. الحرب علنية والفارق كبير مع المغرب

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري أن المساندة من المسؤول في المغرب هي من حققت النجاح لأسود الأطلس في كأس العالم وهو عكس ما يحدث في مصر، مشيرا إلى أن التوأم يتعرض لحرب نارية.

ويتولى حسام حسن تدريب المصري حيث حقق انتصاره الأول بعد ثلاث مباريات على حساب الإسماعيلي في دربي القنال بهدف دون مقابل.

نستعرض معا أبرز تصريحات إبراهيم حسن مدير النارية لقناة "تن".

أخبار متعلقة:
زامورانو: جوليان ألفاريز أكثر كمالا من هالاند ومبابي تشكيل الدوري الإنجليزي - بيريسيتش يعود لـ توتنام سريعا.. وبرينتفورد بخماسي الوسط تين هاج يوضح موقف ثلاثي الدفاع قبل لقاء نوتنجهام كلوب يتحدث عن تطور ليفربول وانتقالات يناير.. وتتويج الأرجنتين وميسي بكأس العالم

"منتخب المغرب خلفه شخص قوي جدا (فوزي لقجع) وله بصمات من قبل كأس العالم سواء على مستوى الأندية وبالتالي الناتج على المنتخب، يعمل كثيرا لصالح بلده والأندية المغربية والمنتخب، منح الجميع في بلاده ثقة وقوة".

"ما يحدث في مصر عكس المغرب تماما، المتواجد هنا يضعفنا ولا يمنح الدافع أو يساند البلاد مجرد متواجدين على كرسي. كان فاشلا في الداخل عندما كان يدير الكرة المصرية وعندما انتقل للخارج ظل فاشلا ولم يفعل شيئا لبلده سواء أندية أو منتخبات".

"جربنا كثير الاختيارات وصرفنا عديد اليوروهات والدولارات دون نتيجة، ثم تم التعاقد مع مدرب مصري ورحل بعد ذلك وجاء مدرب اجنبي مجددا للمنتخب الأول والأولمبي".

"من يتخذ القرارات الآن لا يمتلك الخبرات وصغير في السن، وتم توقيع العقد معه لأربع سنوات لكي يبقى كل هذه المدة مهما كانت النتيجة بسبب الشرط الجزائي".

"المرتبات في مصر أكبر من شمال إفريقيا والخليج في المرتبات، فكيف يتم التفكير في الأمور بهذه الطريقة؟ "الفلوس بتترمي في الأرض"".

"نحتاج للضمير والنوايا الصافية من أجل أن نتخذ القرار الصحيح، ولكن ما يحدث هو محاربة ومقاومة شخص معين يمكنه أن يفيد في المنظومة وتفضل مصلحتك الشخصية على المصلحة العامة".

"في أي استفتاء للجماهير تجد 85-90% لحسام حسن وباقي المدربين معا يحصلون على 15%، من الواضح ما يريده الشارع المصري والجمهور المصري"فاهم"".

"الجميع حصل على الفرصة إلا حسام حسن، هناك بعض الحديث من أشخاص في اتحاد الكرة أن من يتخذ القرارات في جهة رسمية يرفضون حسام حسن بسبب عصبيته فمن الممكن أن يتسبب ذلك مشاكل دولية. هل ممكن أن يخرج تصريح من المسؤولين بذلك؟".

"إذا كان حسام وإبراهيم "عصبيين" فماذا عن كيروش وما فعله طوال فترة تواجده دون أن يتحدث أحد عن ذلك؟".

".هل يمكن أن يتم تسمية التعامل بالروح والقلب "عصبية"؟ مورينيو عصبي؟ كلوب عصبي؟ هل يجب أن يكون الشخص بأعصاب باردة على الخط؟ الجيل الحالي من اللاعبين في مصر يحتاج مدرب "عنده قلب"".

"الحرب في السابق كانت خفية والآن أصبحت علنية، "بيجيبوا أي حد ماشي في الشارع، أي حد قاعد في البيت" إلا حسام حسن".

"نحن نحب البلد وهدفنا فقط هو إفادة بلدنا كما اعتدنا إذا سنحت لنا الفرصة من أجل خدمة مصر".

إبراهيم حسن حسام حسن الدوري المصري منتخب مصر
نرشح لكم
مران الأهلي - محاضرة من كولر.. وتدريبات استشفائية محمد سالم: درسنا الزمالك جيدا.. وغريب كان حزينا بسبب إهدار الفرص العشري: تصريحات كولر؟ تعلمت في الأهلي أن أنظر لفريقي فقط.. وطلبت ضم هؤلاء من الأحمر محمود شبانة: الزمالك لم يطلب مني قطع إعارتي لسموحة الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز
أخر الأخبار
كأس العالم في الشرق الأوسط.. معدلات مشاهدة تتخطى الـ5 مليارات 4 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - في غياب هنداوي ويحيى خالد.. باروندو يعلن قائمة مصر لمعسكر رومانيا قبل بطولة العالم 20 دقيقة | رياضات أخرى
رومانو: تشيلسي قدم عرضه الرسمي لضم مدافع موناكو ساعة | ميركاتو
استراحة الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1) - (0) توتنام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
المدير الرياضي للنصر السعودي يضاعف الجدل بشأن صفقة رونالدو ساعة | ميركاتو
إبراهيم حسن: أي شخص يمكنه تدريب المنتخب إلا التوأم.. الحرب علنية والفارق كبير مع المغرب ساعة | الكرة المصرية
زامورانو: جوليان ألفاريز أكثر كمالا من هالاند ومبابي ساعة | قطر 2022
تشكيل الدوري الإنجليزي - بيريسيتش يعود لـ توتنام سريعا.. وبرينتفورد بخماسي الوسط ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة