إبراهيم حسن: أي شخص يمكنه تدريب المنتخب إلا التوأم.. الحرب علنية والفارق كبير مع المغرب

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري أن المساندة من المسؤول في المغرب هي من حققت النجاح لأسود الأطلس في كأس العالم وهو عكس ما يحدث في مصر، مشيرا إلى أن التوأم يتعرض لحرب نارية.

ويتولى حسام حسن تدريب المصري حيث حقق انتصاره الأول بعد ثلاث مباريات على حساب الإسماعيلي في دربي القنال بهدف دون مقابل.

نستعرض معا أبرز تصريحات إبراهيم حسن مدير النارية لقناة "تن".

"منتخب المغرب خلفه شخص قوي جدا (فوزي لقجع) وله بصمات من قبل كأس العالم سواء على مستوى الأندية وبالتالي الناتج على المنتخب، يعمل كثيرا لصالح بلده والأندية المغربية والمنتخب، منح الجميع في بلاده ثقة وقوة".

"ما يحدث في مصر عكس المغرب تماما، المتواجد هنا يضعفنا ولا يمنح الدافع أو يساند البلاد مجرد متواجدين على كرسي. كان فاشلا في الداخل عندما كان يدير الكرة المصرية وعندما انتقل للخارج ظل فاشلا ولم يفعل شيئا لبلده سواء أندية أو منتخبات".

"جربنا كثير الاختيارات وصرفنا عديد اليوروهات والدولارات دون نتيجة، ثم تم التعاقد مع مدرب مصري ورحل بعد ذلك وجاء مدرب اجنبي مجددا للمنتخب الأول والأولمبي".

"من يتخذ القرارات الآن لا يمتلك الخبرات وصغير في السن، وتم توقيع العقد معه لأربع سنوات لكي يبقى كل هذه المدة مهما كانت النتيجة بسبب الشرط الجزائي".

"المرتبات في مصر أكبر من شمال إفريقيا والخليج في المرتبات، فكيف يتم التفكير في الأمور بهذه الطريقة؟ "الفلوس بتترمي في الأرض"".

"نحتاج للضمير والنوايا الصافية من أجل أن نتخذ القرار الصحيح، ولكن ما يحدث هو محاربة ومقاومة شخص معين يمكنه أن يفيد في المنظومة وتفضل مصلحتك الشخصية على المصلحة العامة".

"في أي استفتاء للجماهير تجد 85-90% لحسام حسن وباقي المدربين معا يحصلون على 15%، من الواضح ما يريده الشارع المصري والجمهور المصري"فاهم"".

"الجميع حصل على الفرصة إلا حسام حسن، هناك بعض الحديث من أشخاص في اتحاد الكرة أن من يتخذ القرارات في جهة رسمية يرفضون حسام حسن بسبب عصبيته فمن الممكن أن يتسبب ذلك مشاكل دولية. هل ممكن أن يخرج تصريح من المسؤولين بذلك؟".

"إذا كان حسام وإبراهيم "عصبيين" فماذا عن كيروش وما فعله طوال فترة تواجده دون أن يتحدث أحد عن ذلك؟".

".هل يمكن أن يتم تسمية التعامل بالروح والقلب "عصبية"؟ مورينيو عصبي؟ كلوب عصبي؟ هل يجب أن يكون الشخص بأعصاب باردة على الخط؟ الجيل الحالي من اللاعبين في مصر يحتاج مدرب "عنده قلب"".

"الحرب في السابق كانت خفية والآن أصبحت علنية، "بيجيبوا أي حد ماشي في الشارع، أي حد قاعد في البيت" إلا حسام حسن".

"نحن نحب البلد وهدفنا فقط هو إفادة بلدنا كما اعتدنا إذا سنحت لنا الفرصة من أجل خدمة مصر".