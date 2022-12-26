زامورانو: جوليان ألفاريز أكثر كمالا من هالاند ومبابي

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

زامورانو

يرى إيفان زامورانو نجم تشيلي السابق أن الأرجنتيني جوليان ألفاريز أكثر كمالا كمهاجم من النرويجي إيرلينج هالاند زميله في مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال زامورانو في تصريحات لجريدة أوليه الأرجنتينية: "أشعر أن جوليان ألفاريز هو المهاجم الأكثر اكتمالا على الإطلاق في العصر الحالي".

وأضاف "إنه لاعب يفعل كل شيء بشكل جيد، يلعب بشكل مميز في الأجنحة، يخترق الدفاعات جيدا من الجانبين، كما أنه المدافع الأول لفريقه".

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وتابع "يسدد من اليمين ومن اليسار، ورأسياته جيدة، يتفوق على المدافعين في المساحات الضيقة والواسعة، لقد أظهر ذلك في الهدف الذي سجله ضد كرواتيا بكأس العالم".

"عندما تفكر في لاعب يفيدك في الخط الأمامي بأكمله ستجد ألفاريز أكثر كمالا، لأن هالاند لا يبلي بلاءً حسناً على الأجنحة، ولا يقدم مبابي الكثير خارج مركز المهاجم الصريح، لكن جوليان يفعل كل ذلك".

وأتم مهاجم ريال مدريد وإنتر السابق "جوليان ألفاريز هو مستقبل كرة القدم الأرجنتينية بلا شك".

وتوج ألفاريز مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 في الـ22 من عمره.

إيفان زامورانو كيليان مبابي إيرلينج هالاند جوليان ألفاريز الأرجنتين مانشستر سيتي
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