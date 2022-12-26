مران الأهلي - محاضرة من كولر.. وتدريبات استشفائية

واصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعادل الأهلي مع سموحة دون أهداف أمس الأحد في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس؛ مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش التدريبات؛ للتخلص من الإجهاد.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية متنوعة في بداية المران قبل أن يختتم الفقرات التدريبية بتقسيمة بين فريقين من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 23 نقطة من 9 مباريات.

على الجانب الآخر، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته مع سموحة دون أهداف.

وخسر سيراميكا كليوباترا آخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.

وتعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا ذهابا الموسم الماضي بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الأهلي في العودة بأربعة أهداف دون مقابل.