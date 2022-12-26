بيرلو: كنت قريبا جدا من التوقيع لريال مدريد في 2006 ولكن

حكى أندريا بيرلو نجم الكرة الإيطالية، عن قصة انتقاله الذي لم يتم إلى ريال مدريد..

مدرب فاتح كاراجمروك التركي حاليا قضى مسيرته الكروية في إيطاليا باستثناء الموسمين الأخيرين حين ارتدى قميص نيويورك سيتي.

وقال بيرلو في تصريحات لمجلة فور فور تو: "كنت قريبا جدا من التوقيع لريال مدريد بعد كأس العالم 2006".

وأضاف "بعدها قيل لنا إن ميلان يمكن أن ينافس على دوري أبطال أوروبا ويفوز بالدوري الإيطالي بعد حرمان يوفنتوس من اللقب بسبب التلاعب".

وأكمل "وضع ميلان العقد الجديد أمامي على الفور، وقامت الإدارة بالكثير لإبقائي".

بيرلو بعدها استمر مع ميلان، وفاز بدوري الأبطال قبل الرحيل في النهاية إلى يوفنتوس.

وفي نهاية مسيرته لعب في الدوري الأمريكي مع نيويورك سيتي.

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