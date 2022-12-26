محمود شبانة: الزمالك لم يطلب مني قطع إعارتي لسموحة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

محمود شبانة - سموحة

نفى محمود شبانة مدافع سموحة المعار إليه من الزمالك وجود طلب رسمي من الأخير بقطع إعارته وعودته لصفوفه الفريق الأبيض في شهر يناير المقبل خلال الانتقالات الشتوية.

وتحدث شبانة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "العودة للزمالك وقطع الإعارة؟ أسمع الحديث يتردد ولكن لم يبلغني أي شخص بشيء رسمي بعودتي للزمالك، أنا تحت أمر الزمالك وخرجت معارا للعب بشكل أساسي والتواجد المستمر في الملعب، ولا توجد مشكلة إن احتاجني الزمالك الآن أو في نهاية الموسم".

وأكمل "وكيلي يبلغني أن هناك بعض الأحاديث الشفهية بالعودة للزمالك لكن أهم شيء أن ألعب بشكل مستمر وأظهر بشكل مميز لكن لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن".

أخبار متعلقة:
الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز

وأردف "كنت أتمنى الاستمرار في الزمالك مع انضمامي له ولكن حدثت أزمة الإيقاف من القيد".

وعن التعادل مع الأهلي أمس الأحد قال: "أغلقنا مفاتيح لعب الأهلي جيدا وهذه نقطة غالية لنا".

وأتم شبانة حديثه "نواجه سوء حظ كبير أحيانا لا نستغل الفرص ثم نستقبل هدفا ونخسر لكننا نعمل بشكل جيد وطارق العشري مدرب الفريق يعمل معنا بشكل جيد للغاية، أتمنى التعادل أن يكون دافع للمباريات المقبلة".

وكان سموحة تعادل مع الأهلي سلبيا بدون أهداف في ملعب WE السلام في تاسع جولات الدوري المصري.

محمود شبانة سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري
أخر الأخبار
محمود شبانة: الزمالك لم يطلب مني قطع إعارتي لسموحة 56 دقيقة | الكرة المصرية
الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات ساعة | الكرة المصرية
خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد 2 ساعة | كرة سلة
أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز 2 ساعة | الكرة المصرية
تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة