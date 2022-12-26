محمود شبانة: الزمالك لم يطلب مني قطع إعارتي لسموحة

نفى محمود شبانة مدافع سموحة المعار إليه من الزمالك وجود طلب رسمي من الأخير بقطع إعارته وعودته لصفوفه الفريق الأبيض في شهر يناير المقبل خلال الانتقالات الشتوية.

وتحدث شبانة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "العودة للزمالك وقطع الإعارة؟ أسمع الحديث يتردد ولكن لم يبلغني أي شخص بشيء رسمي بعودتي للزمالك، أنا تحت أمر الزمالك وخرجت معارا للعب بشكل أساسي والتواجد المستمر في الملعب، ولا توجد مشكلة إن احتاجني الزمالك الآن أو في نهاية الموسم".

وأكمل "وكيلي يبلغني أن هناك بعض الأحاديث الشفهية بالعودة للزمالك لكن أهم شيء أن ألعب بشكل مستمر وأظهر بشكل مميز لكن لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن".

وأردف "كنت أتمنى الاستمرار في الزمالك مع انضمامي له ولكن حدثت أزمة الإيقاف من القيد".

وعن التعادل مع الأهلي أمس الأحد قال: "أغلقنا مفاتيح لعب الأهلي جيدا وهذه نقطة غالية لنا".

وأتم شبانة حديثه "نواجه سوء حظ كبير أحيانا لا نستغل الفرص ثم نستقبل هدفا ونخسر لكننا نعمل بشكل جيد وطارق العشري مدرب الفريق يعمل معنا بشكل جيد للغاية، أتمنى التعادل أن يكون دافع للمباريات المقبلة".

وكان سموحة تعادل مع الأهلي سلبيا بدون أهداف في ملعب WE السلام في تاسع جولات الدوري المصري.