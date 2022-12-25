الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

الهاني سليمان - حارس مرمى سموحة

قال الهاني سليمان حارس مرمى سموحة إنه لا يهدر الوقت وأن هذا مجرد ادعاء وأصبح معروفا عنه.

وتعادل سموحة مع الأهلي اليوم الأحد سلبيا بدون أهداف في ملعب WE السلام في تاسع جولات الدوري المصري.

وتحدث الهاني سليمان عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "الدوري صعب وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي والتعادل معه في القاهرة بحد ذاته بمثابة الفوز، أتينا للمباراة للعب على الفوز ولكن التوفيق لم يكن حليفنا رغم صناعتنا لأكثر من فرصة".

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وواصل "لعدة مباريات نصنع الكثير من الفرص وهذا عكس ما يقال عن سموحة بأنه فريق دفاعي ولكننا ربما نعاني من سوء حظ ولكننا نبذل ما علينا".

وعن اتهامه بإهدار الوقت قال: "أنا لا أهدر الوقت وإن كنت أقوم بذلك فكان الحكم سيشهر لي البطاقة الصفراء ولم أهدر الوقت اليوم ضد الأهلي، هذا حديث يتردد عني وتم تصديقه".

وعن اتهام مدرب الأهلي مارسيل كولر له بإهدار الوقت قال: "لا أستطيع التعليق على المدير الفني للأهلي أنا مجرد لاعب فقط".

وشدد "لم يطلب طارق العشري المدير الفني للفريق منا إهدار الوقت أمام الأهلي".

وعن إمكانية دخول فكرة احتساب الوقت بدل من الضائع في مصر على طريقة كأس العالم 2022 قال مازحا: "نصيحة مني لمسؤولي الكرة في مصر لا تستقدموا فكرة احتساب الوقت بدل من الضائع التي كانت في كأس العالم 2022، لن تجدي نفعا".

وبسؤاله عن سبب نظرته للخلف بشكل مفاجئ عقب تصديه لإحدى الفرص قال: "حينما تصديت لإحدى الكرات نظرت للخلف بسبب حسين الشحات لأنه كان يريد أن يفاجئني وينتظر أن أضع الكرة على الأرض ليخطفها ويسجل هدفا".

وأتم الهاني سليمان حديثه "شعرت بأن كل لاعبي الأهلي كان لديهم تعليمات بألا أضع الكرة على أرض الملعب".

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