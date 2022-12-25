خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

تحدث خالد عبد الفتاح لاعب سموحة عن تعادل فريقه أمام الأهلي بدون أهداف في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سعيد بأداء الفريق أمام الأهلي، والتعادل معه يعتبر فوزا معنويا".

وأضاف "تعرضت لحادث قبل المباراة بأيام قليلة، حيث انقلبت سيارتي ولكني بخير. أشكر كل من اطمأن على حالتي".

وأوضح "هناك عدة عروض أمامي، ولكن تركيزي حاليا مع سموحة".

وتابع عبد الفتاح "الأهلي والزمالك تحدثا مع وكيلي في نهاية الموسم الماضي. أمامي عامين في عقدي مع سموحة".

وواصل "لدي وعد من فرج عامر رئيس النادي بالخروج. إنه لا يقف في طريق أي لاعب".

واختتم "طموحنا في سموحة هو المربع الذهبي، ولدينا مدرب كبير ورئيس النادي يقدم دعما كبيرا، وكل ما ينقصنا هو التوفيق".

ووصل الأهلي إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك الذي تعادل مع المقاولون العرب سلبيا أيضا.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 8 في المركز الـ13.