أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 23:24
كتب : FilGoal
يرى أحمد حكم مدافع سموحة أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي ونجح في التعادل.
أحمد عبد الحكم
النادي : سموحة
تعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)
وقال حكم عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "جئنا من أجل اللعب على التعادل أمام الأهلي ومحاولة خطف الانتصار".
وأضاف "درسنا الأهلي جيدا وقدمنا مباراة جيدة وأغلقنا مفاتيح خطورة الأهلي".
وأتم تصريحاته "جددت تعاقدي مع سموحة 4 مواسم وما يراه النادي مناسبا لمستقبلي سوف أفعله سواء بالاستمرار أو بالرحيل".
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