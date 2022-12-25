أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

أحمد حكم - سموحة

يرى أحمد حكم مدافع سموحة أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي ونجح في التعادل.

تعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال حكم عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "جئنا من أجل اللعب على التعادل أمام الأهلي ومحاولة خطف الانتصار".

أخبار متعلقة:
أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد

وأضاف "درسنا الأهلي جيدا وقدمنا مباراة جيدة وأغلقنا مفاتيح خطورة الأهلي".

وأتم تصريحاته "جددت تعاقدي مع سموحة 4 مواسم وما يراه النادي مناسبا لمستقبلي سوف أفعله سواء بالاستمرار أو بالرحيل".

أحمد حكم الأهلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
محمود شبانة: الزمالك لم يطلب مني قطع إعارتي لسموحة الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري
أخر الأخبار
محمود شبانة: الزمالك لم يطلب مني قطع إعارتي لسموحة 56 دقيقة | الكرة المصرية
الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات ساعة | الكرة المصرية
خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد 2 ساعة | كرة سلة
أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز 2 ساعة | الكرة المصرية
تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة