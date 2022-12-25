مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد

بكى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بعد استرجاعه لأحداث سقوط منصة الجماهير على بعض من مشجعي زعيم الثغر أثناء لقاء كأس السوبر لكرة السلة أمام الأهلي.

وتحدث مصيلحي لقناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الأحد قائلا: "ما حدث كان صعبا للغاية".

وعن حالة المشجعين قال: "الجميع بخير وكلهم خرجوا من المستشفى عدا مشجع واحد وهو إسلام الذي أجرى عملية ويرقد حاليا بالمستشفى".

وواصل "الأطباء فور رؤيتهم لحالة إسلام قرروا أن يذهب مباشرة لمستشفى قريبة ليجري العملية الجراحية سريعا".

وأكمل "أشكر الأهلي وجماهيره وإدارته ولاعبيه على دعمهم للجميع".

video:1

وكانت المباراة التي أقيمت أمس السبت تم إلغاؤها عقب انهيار المنصة على المدرج المتواجد أسفل منهم ووقوع إصابات بين جماهير الاتحاد.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.