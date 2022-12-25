أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

عمرو السولية مع أحمد مصطفى - الأهلي أمام سموحة

يرى أحمد مصطفى لاعب سموحة أن فريقه قدم مستوى مميز أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل.

تعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف من اللاعبين".

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وأضاف "درسنا الأهلي جيدا والجهاز الفني حفظ اللاعبين نقاط القوة والضعف في الفريق الأحمر".

وأكمل "أداء الفريق في المباريات السابقة لم يكن جيدا وفقدنا الثقة".

وواصل "ولكن أمام الأهلي استطعنا استعادة الروح والثقة ونأمل في الاستمرار".

وأتم تصريحاته "كنا نطمع في الفوز الأهلي ولكن التعادل نتيجة جيدة".

وحصل أحمد مصطفى على جائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة.

الأهلي سموحة أحمد مصطفى
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