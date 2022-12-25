تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي

لم يبد تامي أبراهام مهاجم روما أي استغراب من أنباء ارتباط جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بإمكانية تدريب منتخب البرتغال.

تامي أبراهام النادي : روما روما

وتحدث تامي أبراهام لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "مورينيو مدرب عظيم وبالطبع الكل يريده".

وواصل المهاجم الإنجليزي حديثه "إنه لفخر أن بلد هام مثل البرتغال تطارده، لكنني أثق أنه فقط يركز على روما، لقد قرأنا العديد من الأمور لكننا لم نتحدث معه، هو دائما يحاول جعلنا نتحسن وأن نركز على الموسم".

وأكمل أبراهام "لقد قلتها من قبل إن مورينيو بمثابة العم بالنسبة لي هكذا أراه دائما".

وأضاف "هو مرجع ودائما يريد الأفضل مني ويدفعني للأمام ويخبرني حينما لا أعلب جيدا وحينما لا يكون راضيا عني، هذا ما أحتاجه، مدرب يرشدني دائما".

وكان منتخب البرتغال فسخ تعاقده مع فيرناندو سانتوس عقب توديع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد المغرب.

وارتبط مورينيو بتدريب بلاده في الوقت ذاته الذي سيتولى فيه قيادة روما.