تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما - فيتسيه

لم يبد تامي أبراهام مهاجم روما أي استغراب من أنباء ارتباط جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بإمكانية تدريب منتخب البرتغال.

وتحدث تامي أبراهام لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "مورينيو مدرب عظيم وبالطبع الكل يريده".

وواصل المهاجم الإنجليزي حديثه "إنه لفخر أن بلد هام مثل البرتغال تطارده، لكنني أثق أنه فقط يركز على روما، لقد قرأنا العديد من الأمور لكننا لم نتحدث معه، هو دائما يحاول جعلنا نتحسن وأن نركز على الموسم".

أخبار متعلقة:
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا ماركا تكشف موعد قرار كروس بتجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات

وأكمل أبراهام "لقد قلتها من قبل إن مورينيو بمثابة العم بالنسبة لي هكذا أراه دائما".

وأضاف "هو مرجع ودائما يريد الأفضل مني ويدفعني للأمام ويخبرني حينما لا أعلب جيدا وحينما لا يكون راضيا عني، هذا ما أحتاجه، مدرب يرشدني دائما".

وكان منتخب البرتغال فسخ تعاقده مع فيرناندو سانتوس عقب توديع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد المغرب.

وارتبط مورينيو بتدريب بلاده في الوقت ذاته الذي سيتولى فيه قيادة روما.

تامي أبراهام مورينيو روما البرتغال
نرشح لكم
ماركا تكشف موعد قرار كروس بتجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه الدوري التركي - كوكا يهز شباك فريقه السابق في مباراة مجنونة تقرير: كانتي على رادار النصر السعودي ليكيب: زيدان مرشح لتدريب البرازيل ليكيب: سان جيرمان يحصن لاعبيه من الفيروسات بنظام جديد لياو: سأحصل على خبرة جديدة في المستقبل.. وأحب أرسنال هذا العام سجل هدفا في الرمق الأخير.. ماذا قدم تريزيجيه أمام فنربخشة الخامس من تريزيجيه.. طرابزون يسقط فنربخشة ويترك صدارته في مهب الريح
أخر الأخبار
محمود شبانة: الزمالك لم يطلب مني قطع إعارتي لسموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
الهاني سليمان: لا أهدر الوقت ونصيحة لمسؤولي الكرة في مصر.. وسبب نظرتي للشحات 2 ساعة | الكرة المصرية
خالد عبد الفتاح: تعرضت لحادث قبل المباراة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
أحمد حكم: كنا نلعب على التعادل مع الأهلي ومحاولة الفوز 3 ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد 3 ساعة | كرة سلة
أحمد مصطفى: مباراة الأهلي تحتاج لمجهود مضاعف وكنا نطمع في الفوز 4 ساعة | الكرة المصرية
تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة