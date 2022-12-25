العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 22:07

كتب : FilGoal

طارق العشري - سموحة

تحدث طارق العشري مدرب سموحة عن تعادل فريقه مع الأهلي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال العشري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حققنا هدفنا في المباراة، وإن كنت طامعا في النقاط الثلاث".

وأضاف "واجهنا بعض العقبات بعد الهزيمة من الاتحاد، وركزنا خلال المعسكر على الحالة الذهنية للاعبين".

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وتابع "درسنا الأهلي بشكل جيد للغاية في الفترة الماضية. نجحنا في إدارة المباراة وتسييرها وفقا لاستراتيجيتنا".

وأوضح العشري "فرضنا أسلوبنا على الأهلي لمدة 90 دقيقة ولم ينتج علينا أي فرص خطيرة وهذا يحسب للاعبين".

وواصل "الأداء الجيد على الصعيد التكتيكي هو ما نحتاج إليه أمام الفرق الكبيرة. إذا نظرت لكأس العالم ستجد الفرق الأربعة التي وصلت إلى نصف النهائي تهتم بالنواحي الدفاعية".

وأكمل "لم يكن استغلالنا للفرص مثاليا، ولكننا حافظنا على الإغلاق الدفاعي الذي قاد المغرب ليصبح رابع العالم".

وعن مستقبل محمود شبانة لاعب سموحة المعار من الزمالك قال: "محمود شبانة مستمر معنا بإذن الله".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عودة شبانة، فيما اعتبر فرج عامر رئيس سموحة أن ذلك من حق الزمالك، بشرط دفع المقابل المادي المذكور في العقد.

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