ماركا تكشف موعد قرار كروس بتجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

توني كروس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها موعد اتخاذ توني كروس لقراره النهائي بشأن تجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن شهر فبراير المقبل سيعلن فيه اللاعب الألماني قراره النهائي.

وينتهي تعاقد كروس مع ريال مدريد في صيف عام 2023.

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وكانت بعض التقارير الصحفية ذكرت في وقت سابق أن كروس يفكر في الاعتزال بعمر الـ32.

فيما قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد: "هو سيفكر في الأمر بعد كأس العالم، لكنني أعتقد أنه سيبقى في النهاية معنا".

وكان كروس اتخذ قبل عام قرارا بالاعتزال الدولي رغم مطالبة الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا والاتحاد الألماني لكرة القدم له بالعودة عن قراره والمشاركة في يورو 2021 وكأس العالم 2022.

وانضم كروس إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونيخ في صيف عام 2014.

وشارك كروس مع ريال مدريد في 383 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 87 آخرين.

وتوج كروس مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ثلاث مرات ومثله للسوبر الإسباني.

هذا بالإضافة لظفره بدوري أبطال أوروبا أربع مرات ومثله للسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كروس ريال مدريد
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