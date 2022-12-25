أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة

فاز أحمد مصطفى لاعب وسط سموحة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري على استاد الأهلي WE السلام.

ووصل الأهلي إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك الذي تعادل مع المقاولون العرب سلبيا أيضا.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 8 في المركز الـ13.

ماذا قدم أحمد مصطفى أمام الأهلي؟

دقائق اللعب: 88 دقيقة

التسديدات على المرمى: 1 من 2

التمريرات الصحيحة: 26 من 35

دقة التمرير: 74%

التمريرات في الثلث الأخير: 8

الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 3

الاعتراضات: 1

التشتيت: 2

استعادة الكرة: 6

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

الحصول على المخالفات: 3