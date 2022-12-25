لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
فشل الأهلي في تحقيق الفوز ضد طارق العشري مدرب سموحة الحالي للمباراة الرابعة على التوالي.
جاء ذلك عقب تعادل الفريقين سلبيا دون أهداف ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ولم يحقق الأهلي الفوز أمام طارق العشري منذ عامين وقرابة 4 أشهر، تحديدا 848 يوما.
ويرجع آخر فوز للنادي الأحمر على فريق يدربه العشري إلى التاسع والعشرين من أغسطس 2020.
وفاز حينها الأهلي على المصري 2-0.
منذ ذلك الوقت، لعب الأهلي 3 مباريات ضد العشري، الأولى في نهائي كأس مصر (5 ديسمبر 2020) وانتهت بالتعادل 1-1، ليفوز الأهلي بركلات الترجيح.
وفي الدوري التقى الطرفان مرتين، الأولى في 27 أبريل 2022 وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.
أما الثانية فأتت في 27 أغسطس 2022 وانتهت بفوز طلائع الجيش على الأهلي 1-0.
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