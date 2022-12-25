الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
ويتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 23 نقطة من 9 مباريات.
على الجانب الآخر، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
وتعادل الأهلي في آخر مبارياته مع سموحة دون أهداف.
وخسر سيراميكا كليوباترا آخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري.
ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
وتبدأ المباراة في السابعة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.
وتعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا ذهابا الموسم الماضي بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الأهلي في العودة بأربعة أهداف دون مقابل.
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