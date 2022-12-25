الشيخ يتصدر وثلاثي في الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 22-23

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - غزل المحلة

اشتعلت المنافسة على لقب هدافي الدوري المصري في الاشتعال مع اقتراب نهاية الجولة الثامنة من الدوري.

ويتبقى مباراة واحدة في الجولة بين المصري والمقاولون العرب، ومن المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

ويتصدر أحمد الشيخ قائمة هدافي الدوري برصيد سبعة أهداف، بينما يتزاحم محمد حمدي زكي وأحمد مصطفى زيزو ورفيق كابو في الوصافة بأربعة أهداف.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق شوقي غريب: كان يجب أن نفوز على الزمالك.. ونواجه صعوبات في عملية البناء فيريرا يمتنع عن حضور المؤتمر الصحفي بعد لقاء المقاولون الأول في عهد لوبيتيجي.. ولفرهامبتون يضم ماتيوس كونيا من أتليتكو مدريد

Image

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

أحمد الشيخ - غزل المحلة - 7 أهداف

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك - 4 أهداف

رفيق كابو - إنبي - 4 أهداف

محمد حمدي زكي - أسوان - 4 أهداف

كريم بامبو - البنك الأهلي - 3 أهداف

مصطفى فتحي - بيراميدز - 3 أهداف

خالد قمر - طلائع الجيش - 3 أهداف

مابولولو - الاتحاد السكندري - 3 أهداف

يوسف أسامة نبيه - الزمالك - 3 أهداف

جوزيف أوتشايا - المقاولون العرب - 3 أهداف

الدوري المصري جدول ترتيب هدافي الدوري المصري أحمد الشيخ أحمد مصطفى زيزو
نرشح لكم
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق لم يستغل تعثر الزمالك.. الأهلي يتعادل مع سموحة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق شوقي غريب: كان يجب أن نفوز على الزمالك.. ونواجه صعوبات في عملية البناء
أخر الأخبار
تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا 23 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا تكشف موعد قرار كروس بتجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه 43 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات ساعة | الكرة المصرية
أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة ساعة | الكرة المصرية
لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
لم يستغل تعثر الزمالك.. الأهلي يتعادل مع سموحة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة