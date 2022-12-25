الشيخ يتصدر وثلاثي في الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 22-23

اشتعلت المنافسة على لقب هدافي الدوري المصري في الاشتعال مع اقتراب نهاية الجولة الثامنة من الدوري.

ويتبقى مباراة واحدة في الجولة بين المصري والمقاولون العرب، ومن المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

ويتصدر أحمد الشيخ قائمة هدافي الدوري برصيد سبعة أهداف، بينما يتزاحم محمد حمدي زكي وأحمد مصطفى زيزو ورفيق كابو في الوصافة بأربعة أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

أحمد الشيخ - غزل المحلة - 7 أهداف

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك - 4 أهداف

رفيق كابو - إنبي - 4 أهداف

محمد حمدي زكي - أسوان - 4 أهداف

كريم بامبو - البنك الأهلي - 3 أهداف

مصطفى فتحي - بيراميدز - 3 أهداف

خالد قمر - طلائع الجيش - 3 أهداف

مابولولو - الاتحاد السكندري - 3 أهداف

يوسف أسامة نبيه - الزمالك - 3 أهداف

جوزيف أوتشايا - المقاولون العرب - 3 أهداف