الأهلي يرد على رسالة الشكر من الاتحاد السكندري

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أصدر الأهلي بيانا إعلاميا ردا على بيان الاتحاد السكندري الذي وجه خلاله زعيم الثغر الشكر للنادي الأحمر على موقفه تجاه المصابين في مباراة الفريقين بكأس السوبر لكرة السلة.

وقال الأهلي في بيانه:

العلاقات التاريخية التي تربط النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد وجماهير الإسكندرية أكبر وأعمق من الشكر.

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النادي الأهلي يعتز دوما بعلاقاته المميزة مع كل الأندية الشقيقة التي تثمن المبادئ السامية للرياضة.

وتوقفت المباراة إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

المباراة التي أقيمت في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، تم إلغاؤها إثر هذه الأحداث.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وبحسب تصريحات خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة لـ FilGoal.com فإن المباراة ستستأنف لاحقا من نقطة توقفها.

وأصدر اتحاد كرة السلة بيانا نفى من خلاله وقوع أي وفيات بين الجماهير.

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