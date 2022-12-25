الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

يستعد الزمالك لمواجهة كلاسيكية مع الإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات.

على الجانب الآخر، يحتل الإسماعيلي المركز الـ16 برصيد 6 نقاط من نفس عدد المباريات.

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وتعادل الزمالك في المباراة الأخيرة في الدوري مع المقاولون العرب دون أهداف.

على الجانب الآخر، خسر الإسماعيلي أمام المصري بهدف دون مقابل.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

الزمالك الدوري المصري موعد مباراة الزمالك الإسماعيلي
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