الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 19:50
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة كلاسيكية مع الإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات.
على الجانب الآخر، يحتل الإسماعيلي المركز الـ16 برصيد 6 نقاط من نفس عدد المباريات.
وتعادل الزمالك في المباراة الأخيرة في الدوري مع المقاولون العرب دون أهداف.
على الجانب الآخر، خسر الإسماعيلي أمام المصري بهدف دون مقابل.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري.
ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
وتبدأ المباراة في السابعة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.
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