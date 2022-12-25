شوقي غريب: كان يجب أن نفوز على الزمالك.. ونواجه صعوبات في عملية البناء

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - شوقي غريب

يؤمن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب أن فريقه كان يجب أن يفوز على منافسه الزمالك معتبرا أنه خسر نقطتين.

وتعادل الزمالك اليوم الأحد سلبيا بدون أهداف مع مضيفه المقاولون العرب في تاسع جولات الدوري المصري.

وتحدث شوقي غريب عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "كان يجب أن نفوز بالمباراة في آخر 6 أو 7 دقائق بدأ يظهر محمود أبو السعود حارس المقاولون".

أخبار متعلقة:
المقاولون والزمالك يهدران الفرص ويتعادلان سلبيا تدخلات دفاعية ناجحة بالجملة.. أوتشايا رجل مباراة المقاولون العرب والزمالك فيريرا يمتنع عن حضور المؤتمر الصحفي بعد لقاء المقاولون

وواصل "أتيحت لنا عدة فرص وكان يجب أن نتحلى بالحرص لنستغل الفرص فربما أي فرصة مما تألق أمامها أبو السعود كنا سنخسر".

وأكمل "أعتبر أنني خسرت نقطتين لكن في النهاية نحن نواجه الزمالك والتعادل بالنسبة له مثل الهزيمة وهو منافس على لقب الدوري لذا الهدف والحافز لديه أكبر مما لدينا".

واستدرك "لكن التعادل شيء لا يؤثر أمام ناد بحجم كبير مثل الزمالك ومدرب كبير مثل جوسفالدو فيريرا".

وعن تبديلاته قال: "التغييرات تمت لهدف معين في ذهني، وأجريت التبديلات لأزيل الضغط من على فريقي من ناحية وأهاجم من ناحية أخرى".

وأتم شوقي غريب حديثه قائلا: "المقاولون ثالث نادي في مصر لديه بطولات بعد الأهلي والزمالك ولكننا الآن نحاول البناء وفي عملية البناء نواجه اكثير من الصعوبات".

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ21 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد المقاولون للنقطة 12 يحتل بهم المركز السابع بفارق خمس نقاط عن بيراميدز وغزل المحلة اللذين يحتلان المركز السادس والسابع.

شوقي غريب المقاولون الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق لم يستغل تعثر الزمالك.. الأهلي يتعادل مع سموحة الشيخ يتصدر وثلاثي في الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 22-23 الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا 22 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا تكشف موعد قرار كروس بتجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات ساعة | الكرة المصرية
أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة ساعة | الكرة المصرية
لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
لم يستغل تعثر الزمالك.. الأهلي يتعادل مع سموحة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة