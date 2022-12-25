شوقي غريب: كان يجب أن نفوز على الزمالك.. ونواجه صعوبات في عملية البناء

يؤمن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب أن فريقه كان يجب أن يفوز على منافسه الزمالك معتبرا أنه خسر نقطتين.

وتعادل الزمالك اليوم الأحد سلبيا بدون أهداف مع مضيفه المقاولون العرب في تاسع جولات الدوري المصري.

وتحدث شوقي غريب عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "كان يجب أن نفوز بالمباراة في آخر 6 أو 7 دقائق بدأ يظهر محمود أبو السعود حارس المقاولون".

وواصل "أتيحت لنا عدة فرص وكان يجب أن نتحلى بالحرص لنستغل الفرص فربما أي فرصة مما تألق أمامها أبو السعود كنا سنخسر".

وأكمل "أعتبر أنني خسرت نقطتين لكن في النهاية نحن نواجه الزمالك والتعادل بالنسبة له مثل الهزيمة وهو منافس على لقب الدوري لذا الهدف والحافز لديه أكبر مما لدينا".

واستدرك "لكن التعادل شيء لا يؤثر أمام ناد بحجم كبير مثل الزمالك ومدرب كبير مثل جوسفالدو فيريرا".

وعن تبديلاته قال: "التغييرات تمت لهدف معين في ذهني، وأجريت التبديلات لأزيل الضغط من على فريقي من ناحية وأهاجم من ناحية أخرى".

وأتم شوقي غريب حديثه قائلا: "المقاولون ثالث نادي في مصر لديه بطولات بعد الأهلي والزمالك ولكننا الآن نحاول البناء وفي عملية البناء نواجه اكثير من الصعوبات".

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ21 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد المقاولون للنقطة 12 يحتل بهم المركز السابع بفارق خمس نقاط عن بيراميدز وغزل المحلة اللذين يحتلان المركز السادس والسابع.