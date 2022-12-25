لاعبو الأهلي يدعمون أكرم توفيق قبل بداية مباراة سموحة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - أكرم توفيق

دعم لاعبو الأهلي زميله أكرم توفيق قبل انطلاق مباراة سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ورفع لاعبو الأهلي قميص زميلهم بالرقم 25 في الصورة الجماهية قبل انطلاق المباراة المقامة على استاد الأهلي We السلام.

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وأعلن الأهلي في وقت سابق أمس السبت إصابة أكرم توفيق مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار الأهلي إلى أن اللاعب سيخضع لجراحة الرباط الصليبي في النمسا.

ومن المنتظر أن يطير أكرم توفيق إلى النمسا خلال أيام لإجراء الجراحة.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة خلال مران الأهلي الجماعي أمس الجمعة.

وتعد الإصابة بالرباط الصليبي هي الثانية لـ أكرم توفيق هذا العام، بعدما تعرض للإصابة الأولى خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

الأهلي سموحة الدوري المصري أكرم توفيق
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