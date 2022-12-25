تدخلات دفاعية ناجحة بالجملة.. أوتشايا رجل مباراة المقاولون العرب والزمالك
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 19:10
كتب : FilGoal
فاز الأوغندي جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون العرب برجل مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
جوزيف أوتشايا
النادي : المقاولون العرب
وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك دون أهداف.
وبذلك يفوز أوتشايا بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية هذا الموسم.
وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يفوز بها لاعب من المقاولون بجائزة رجل المباراة بعد محمود أبو السعود وعمر فايد ولويس إدوارد.
ماذا قدم أوتشايا أمام الزمالك؟
الدقائق: 90
التسديدات: 1
لمس الكرة: 59 مرة
التمريرات الصحيحة: 12 من أصل 18 بدقة 67%
المراوغات الناجحة: 1
استخلاص الكرة: 3
اعتراض الكرة: 4
استعادة الكرة: 4
الفوز بالثنائيات الأرضية: 1
الفوز بالصراعات الهوائية: 2
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