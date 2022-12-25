المقاولون والزمالك يهدران الفرص ويتعادلان سلبيا

أهدر المقاولون العرب والزمالك الفرص التي أتيحت لهما وتعادلا سلبيا بدون أهداف.

واستضاف المقاولون منافسه الزمالك في ملعب الجبل الأخضر في تاسع جولات الدوري المصري.

وشهدت المباراة إهدار هجوم المقاولون لعدة فرص، وبالمثل أهدر لاعبو الزمالك الفرص التي أتيحت لهم بالإضافة لتألق حارس محمود أبو السعود.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ21 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد المقاولون للنقطة 12 يحتل بهم المركز السابع بفارق خمس نقاط عن بيراميدز وغزل المحلة اللذين يحتلان المركز السادس والسابع.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من المقاولون وسدد عبد الرحمن خالد كرة تصدى لها محمد عواد بثبات.

وتوقفت المباراة لإصابة عواد عقب ارتطامه بزميله حسام عبد المجيد أثناء تشتيت إحدى الكرات.

وكاد المقاولون يسجل هدفا برأسية من محمد سالم لكن أحمد فتوح شتتها من على خط المرمى برأسية.

وارتدت الكرة لهجوم سريع للزمالك لكن أنهاه عمر جابر بتسديدة مرت أعلى المرمى.

وعاد عواد لاستئناف المباراة ومرر عبد الرحمن خالد الكرة لمحمد سالم الذي أطلق تسديدة لكن تصويبته مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد جوزيف أوتشايا كرة قوية ارتدت من عواد وتابعها عبد الرحمن جبنة بتسديدة خارج الملعب.

وسجل المقاولون هدفا برأسية من أحمد علاء تم إلغائه بداعي التسلل.

وشارك عمرو السيسي وسيف الجزيري مع بداية الشوط الثاني في الزمالك بدلا من عمر جابر ويوسف حسن.

فيما أجرى المقاولون تبديلا بمشاركة محمد مجلي بدلا من أحمد الشيمي.

وسدد محمد أشرف "روقا" كرة قوية تصدى لها محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وأرسل المقاولون كرة عرضية شتتها دفاع الزمالك.

ومرر جون أوكلي كرة بينية لعبد الرحمن خالد لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وحول محمد سالم عرضية من جوزيف أوتشايا تصدى لها عواد بثبات.

وشارك شيكابالا في الدقيقة 62 بدلا من يوسف أسامة.

وسدد زيزو كرة قوية من ركلة حرة مرت أعلى المرمى.

وشارك نبيل عماد "دونجا" بدلا من روقا في الدقيقة 71.

استمر التعادل السلبي وغياب الفرص الخطيرة، وفي الدقيقة 78 شارك سيد عبد الله بدلا من محمد عبد الغني.

وشارك عمر سافيولا بدلا من عبد الرحمن جبنة للمقاولون وكذلك فادي فريد بدلا من محمد سالم.

وكاد سيف الجزيري يسجل هدفا جميلا بالكعب بعد عرضية من سيد عبد الله لكن تصدى أبو السعود له وشتتها دفاع المقاولون.

وأجرى المقاولون تبديلا جديدا بمشاركة يوسف الجوهري بدلا من محمد رزق.

وتم احتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع.

وشارك أمادو نياصي بدلا من جون أوكلي للمقاولون، وتلاه تصدي رائع من أبو السعود بعد رأسية قوية من مصطفى الزناري.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.