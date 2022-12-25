تشكيل سموحة - العشري يدفع بثلاثي في الوسط ضمن 3 تغييرات أمام الأهلي

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

سموحة

أجرى طارق العشري المدير الفني لسموحة تغييرات على تشكيل فريقه أمام الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلعب سموحة بطريقة 4-3-3 بعد أن لعب 5-2-3 أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة.

وتواجد بنيامين بواتينج وأحمد مصطفى وخالد عبد الفتاح في التشكيل الأساسي في مكان أحمد عبد الرسول ومحمد نادي والصباحي عماد.

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ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 22 نقطة.

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وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – محمود شبانة – خالد عبد الفتاح

الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو - أحمد مصطفى

الهجوم: محمد سعيد مكرونة – بنيامين بواتينج – صديق أوجولا

دكة البدلاء: عمر صلاح - حسين فيصل - محمد عصام - أحمد جمال - أحمد عبد الرسول - أبو بكر ليادي - ممدوح عبد ربه - الصباحي عماد - على زكي.

وفاز الأهلي في آخر مباراة على فاركو بهدفين مقابل هدف.

بينما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

موعد المباراة

تقام المباراة اليوم الأحد المقبل 25 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على ملعب الأهلي we السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها أيمن الكاشف.

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