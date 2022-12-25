خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب

علم FilGoal.com أن الأهلي حدد موعد السفر بشكل ثابت قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بـ 5 أيام.

وينتظر الأهلي إعلان جدول المباريات بشكل رسمي، وما سيترتب عليه من تعديلات في جدول مباريات الدوري المصري.

ويستمر التنسيق بين الأهلي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول إجراءات المشاركة في البطولة.

وتأكد الأهلي أنه سيخوض المباراة الأولى في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

وعلى أساس الجدول الرسمي وتعديلات جدول الدوري، سيحدد الأهلي طريقة الاستعداد المثلى لمنافسات مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي رغم خسارته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد أن تم إسناد استضافة البطولة إلى المغرب، ليشارك الوداد بطل إفريقيا باعتباره بطل الدوري المغربي، إذ تمنع اللوائح الحالية مشاركة فريقين من نفس البلد.