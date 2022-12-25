"أحد أندية الدوري لا يسدد".. رئيس دجلة يطالب الرابطة بمعاقبة المتأخرين

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 17:27

كتب : أحمد الخولي

ماجد سامي - وادي دجلة

وجه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة مطلبا إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة مطالبا إياه بمعاقبة الأندية التي لم تسدد مستحقات الأندية الأخرى بخصم النقاط والهبوط للدرجات الأدنى.

جاء ذلك على خلفية تعثر وادي دجلة في سداد مستحقات لاعبيه وأجهزته، بسبب ما وصفه سامي بـ "ارتداد شيك مودع من أحد أندية الدوري الممتاز لأربع مرات".

وكتب سامي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

أخبار متعلقة:
الكشف عن المدينتين المحتضنتين لكأس العالم للأندية وزارة الصحة تصدر بيانا عن آخر تطورات حالة مصابي سوبر السلة صنع هدف المباراة الوحيد.. إلياس الجلاسي رجل مباراة الإسماعيلي والمصري دربي القنال أخضر... المصري يهزم الإسماعيلي برائعة جريندو-الجلاسي

نداء للسيد أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز:-

١- في موسم استثنائي لكل أندية القسم الثاني حيث سيهبط ١٠ أندية من كل مجموعة و في ظل جهود الأندية للتواجد ضمن المراكز الستة الأولى يعتبر الاستقرار المالي و دفع مرتبات اللاعبين و الأجهزة الفنية و ومكافآتهم في مواعيدها من أهم العوامل التي يجب على كل نادٍ مراعاتها.

٢- لكي تلتزم الأندية بمسئولياتها تجاه اللاعبين و أفراد الجهاز الفني يجب عليها تحصيل مستحقاتها المالية في مواعيدها.

٣- للمرة الأولى هذا الموسم تأخر نادي وادي دجلة في سداد مستحقات لاعبيه و أجهزته بسبب إرتداد أحد الشيكات المودعة من أحد أندية الدوري الممتاز لأربعة مرات.

٤- في كل دول العالم المتقدمة كروياً يعاقب النادي الذي لا يسدد التزاماته للأندية الأخرى بخصم النقاط ثم بالهبوط للدرجة الأدني.

لذلك ندعو سيادتكم للنظر في هذا الأمر و التأكيد على كل أندية الدوري الممتاز المصري بتسديد مستحقات الأندية الأخرى و اللاعبين في مواعيدها و معاقبة من يخالف هذه التعليمات بخصم النقاط ثم الهبوط للدرجة الأدنى حتى يسود احترام العقود المبرمة بين أنديتنا لما في ذلك من ضمان لعدالة المسابقة و لحصول كل الأطراف المعنية على حقوقها في مواعيدها.

دوري الدرجة الثانية الدرجة الثانية وادي دجلة ماجد سامي أحمد دياب رابطة الأندية الدوري المصري
نرشح لكم
تدخلات دفاعية ناجحة بالجملة.. أوتشايا رجل مباراة المقاولون العرب والزمالك المقاولون والزمالك يهدران الفرص ويتعادلان سلبيا مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. ضغط أحمر تشكيل سموحة - العشري يدفع بثلاثي في الوسط ضمن 3 تغييرات أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم للدفاع.. وهاني يعوض أكرم أمام سموحة خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب صنع هدف المباراة الوحيد.. إلياس الجلاسي رجل مباراة الإسماعيلي والمصري انتهت الدوري المصري - المقاولون (0) - (0) الزمالك.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
تدخلات دفاعية ناجحة بالجملة.. أوتشايا رجل مباراة المقاولون العرب والزمالك 4 دقيقة | الكرة المصرية
المقاولون والزمالك يهدران الفرص ويتعادلان سلبيا 11 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد السلة يتابع حالة المصابين ويثمن موقف الأهلي والاتحاد السكندري 29 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. ضغط أحمر 39 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سموحة - العشري يدفع بثلاثي في الوسط ضمن 3 تغييرات أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم للدفاع.. وهاني يعوض أكرم أمام سموحة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب ساعة | الكرة المصرية
"أحد أندية الدوري لا يسدد".. رئيس دجلة يطالب الرابطة بمعاقبة المتأخرين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة