"أحد أندية الدوري لا يسدد".. رئيس دجلة يطالب الرابطة بمعاقبة المتأخرين

وجه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة مطلبا إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة مطالبا إياه بمعاقبة الأندية التي لم تسدد مستحقات الأندية الأخرى بخصم النقاط والهبوط للدرجات الأدنى.

جاء ذلك على خلفية تعثر وادي دجلة في سداد مستحقات لاعبيه وأجهزته، بسبب ما وصفه سامي بـ "ارتداد شيك مودع من أحد أندية الدوري الممتاز لأربع مرات".

وكتب سامي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

نداء للسيد أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز:-

١- في موسم استثنائي لكل أندية القسم الثاني حيث سيهبط ١٠ أندية من كل مجموعة و في ظل جهود الأندية للتواجد ضمن المراكز الستة الأولى يعتبر الاستقرار المالي و دفع مرتبات اللاعبين و الأجهزة الفنية و ومكافآتهم في مواعيدها من أهم العوامل التي يجب على كل نادٍ مراعاتها.

٢- لكي تلتزم الأندية بمسئولياتها تجاه اللاعبين و أفراد الجهاز الفني يجب عليها تحصيل مستحقاتها المالية في مواعيدها.

٣- للمرة الأولى هذا الموسم تأخر نادي وادي دجلة في سداد مستحقات لاعبيه و أجهزته بسبب إرتداد أحد الشيكات المودعة من أحد أندية الدوري الممتاز لأربعة مرات.

٤- في كل دول العالم المتقدمة كروياً يعاقب النادي الذي لا يسدد التزاماته للأندية الأخرى بخصم النقاط ثم بالهبوط للدرجة الأدني.

لذلك ندعو سيادتكم للنظر في هذا الأمر و التأكيد على كل أندية الدوري الممتاز المصري بتسديد مستحقات الأندية الأخرى و اللاعبين في مواعيدها و معاقبة من يخالف هذه التعليمات بخصم النقاط ثم الهبوط للدرجة الأدنى حتى يسود احترام العقود المبرمة بين أنديتنا لما في ذلك من ضمان لعدالة المسابقة و لحصول كل الأطراف المعنية على حقوقها في مواعيدها.