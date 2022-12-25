الدوري التركي - كوكا يهز شباك فريقه السابق في مباراة مجنونة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

كوكا

سجل أحمد حسن كوكا مع فريقه ألانياسبور التركي للمباراة الثانية على التوالي، وذلك أمام كونيا سبور في الجولة الـ15 من الدوري التركي.

وتقدم أمير هادزياهميتوفيتش لكونيا سبور من ضربة جزاء في الدقيقة 22 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعادل فوركان بايير النتيجو لألانير سبور في الدقيقة 65 من صناعة إيفان كافاليرو.

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وقبل 12 دقيقة على نهاية المباراة، سجل أحمد حسن كوكا هدف تقدم ألانيا سبور من ضربة جزاء.

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يذكر أن أحمد حسن كوكا أهدر ركلتي جزاء في المباراة الأخيرة أمام إيوبسبور في دور الـ32 من كأس تركيا.

وفي الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع عاد أمير هادزياهميتوفيتش ليسجل هدفا قاتلا ويكسب نقطة هامة لفريقه.

وارتفع رصيد كونياسبور 25 في المركز السادس، ووصل رصيد ألانياسبور للنقطة 18 في المركز التاسع.

وشارك كوكا في 13 مباراة مع فريقه هذا الموسم، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

أحمد حسن كوكا الدوري التركي أحمد حسن كوكا - ألانياسبور
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