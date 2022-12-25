صنع هدف المباراة الوحيد.. إلياس الجلاسي رجل مباراة الإسماعيلي والمصري

فاز التونسي إلياس الجلاسي بجائزة رجل مباراة فريقه المصري أمام الإسماعيلي والتي أقيمت على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وصنع الجلاسي هدف المباراة الوحيد لمحمد جريندو في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

الفوز هو الأول لـ حسام حسن كمدرب للمصري في ولايته الخامسة بعد تعادلين متتاليين أمام حرس الحدود، والمقاولون العرب.

وارتفع رصيد المصري إلى 11 نقطة مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الـ16.

وسجل الجلاسي هدفا وصنع آخر في تسع مباريات لعبها مع المصري هذا الموسم.

ماذا قدم الجلاسي أمام الإسماعيلي؟

دقائق اللعب: 89

التسديدات: 1

صناعة الأهداف: 1

صناعة الفرص: 2

لمس الكرة: 49

التمريرات الصحيحة: 24 من أصل 34 بدقة تمرير 71%

المراوغات الناجحة: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 3

استعادة الكرة: 8

الفوز بالثنائيات الأرضية: 3