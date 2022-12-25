انتهت الدوري المصري - المقاولون (0) - (0) الزمالك.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والزمالك، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90+2: أبو السعود يتألق أمام رأسية مصطفى الزناري ويحرم الفريق الأبيض من هدف محقق.

ق90+1: أمادو نياصي يشارك بدلا من جون أوكلي.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: يوسف الجوهري يشارك بدلا من محمد رزق للمقاولون.

ق87: تبديل للمقاولون بمشاركة

ق83: الجزيري كاد يسجل هدفا جميلا بالكعب بعد عرضية من سيد عبد الله لكن تصدى له عواد وشتت دفاع المقاولون الكرة.

ق82: عمر سافيولا يشارك بدلا من عبد الرحمن جبنة للمقاولون وفادي فريد بدلا من محمد سالم.

ق81: استئناف اللعب مباشرة.

ق80: توقف اللعب لإصابة محمد سالم.

ق78: سيد عبد الله يشارك بدلا من محمد عبد الغني.

ق71: دونجا يشارك بدلا من روقا.

ق64: تسديدة من زيزو من ركلة حرة مرت لخارج الملعب.

ق62: شيكابالا يشارك بدلا من يوسف أسامة.

ق61: تسديدة من زيزو مرت لخارج الملعب.

ق51: تسديدة من عبد الرحمن خالد مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

ق49: رأسية من مصطفى الزناري مرت أعلى مرمى المقاولون.

ق48: تسديدة قوية من روقا حولها أبو السعود لركلة ركنية.

تبديلان للزمالك بمشاركة عمرو السيسي وسيف الجزيري بدلا من عمر جابر ويوسف حسن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+4: تسديدة قوية من يوسف أسامة مرت لخارج الملعب.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: جول؟ لا، المقاولون سجل هدفا عن طريق أحمد علاء تم إلغائه بداعي التسلل.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.

ق21: تسديدة يسارية قوية للغاية من جوزيف أوتشايا ارتدت من عواد تابعها عبد الرحمن جبنة لكن الكرة ذهبت خارج الملعب.

ق17: الهجوم ارتد للزمالك وأنهاه عمر جابر بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى بقليل.

ق16: المقاولون كاد يسجل هدفا من ركلة ركنية عن طريق محمد سالم لكن أحمد فتوح شتت الكرة من على خط المرمى برأسية.

ق15: عواد يستأنف اللعب بعد تلقي العلاج.

12: إصابة قوية لمحمد عواد بعد اصطدامه بحسام عبد المجيد أثناء تشتيت إحدى هجمات المقاولون.

انطلاق المباراة.

بداية المباراة بعد قليل