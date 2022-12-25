دربي القنال أخضر... المصري يهزم الإسماعيلي برائعة جريندو-الجلاسي

هدف واحد كان كافيا لكي يحقق النادي المصري الفوز على الإسماعيلي ويحسم الدربي، ملونا خط القنال باللون الأخضر.

فاز النادي المصري على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في دربي القنال على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف المصري الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 11 نقطة مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الـ16.

ويعد الفوز هو الأول لـ حسام حسن كمدرب للمصري في ولايته الخامسة بعد تعادلين متتاليين أمام حرس الحدود، والمقاولون العرب. الفوز هو الثاني أيضا للمصري هذا الموسم والأول منذ الجولة الثالثة وقت الفوز على إنبي بثلاثية.













































































التشكيل

اختار حسام حسن الهجوم بـ فرانك إيتوجا المهاجم الكاميروني، من خلفه الثلاثي محمد عبد اللطيف "جريندو"، وإلياس الجلاسي، وعبد الرحيم دغموم.

في الجهة الأخرى، بدأ أيمن الجمل بـ عمر الوحش في وسط الملعب بعد تعافيه من الإصابة.

عودة عماد الدين بوبكر لتشكيل المصري.. والسعداوي ظهير أيسر 📋 غياب باهر المحمدي، وصالح جمعة أساسي وباسم مرسي في هجوم الإسماعيلي 📋#في_الدوري pic.twitter.com/BYAP9Dmcxo — FilGoal (@FilGoal) December 25, 2022

وصف المباراة

المصري كان المبادر بالهجوم، حين توغل عبد الرحيم دغموم بمجهود فردي في الدقيقة السادسة وسدد بجانب القائم.

ولم يتأخر الهدف الأول كثيرا. بينية رائعة من إلياس الجلاسي إلى جريندو الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة من فوق محمد كوكو مسجلا الهدف الأول.

هدف هو الثالث لـ جريندو في مرمى الإسماعيلي، والثاني بقميص المصري في دربي القنال، والثاني له هذا الموسم كذلك.

هنا حاول الإسماعيلي العودة في اللقاء، وهدد أحمد مدبولي لأول مرة في الدقيقة الـ14 بتصويبة مرت بجانب القائم.

احذر طوليات المصري

التمريرات الطولية كانت سلاح المصري الخطر. في الدقيقة الـ20 أرسل الجلاسي بينية طولية إلى جريندو مجددا، والذي سدد بدوره مباشرة بجانب المرمى.

وفي الدقيقة الـ26 أرسل محمد فوزي جاد طولية كذلك إلى جريندو، لكن محمد كوكو خرج هذه المرة وأنقذ مرماه مبكرا.

بداية الإنذارات

إسلام أبو سليمة تلقى إنذارا في الدقيقة الـ30 بعد تدخل متهور، ثم إنذار جديد لـ إيزي إيميكا في الدقيقة الـ36 بعد تدخل قوي على قدم أحمد مدبولي. تقنية الفيديو استدعت حمادة القلاوي لإمكانية استبدال الإنذار بـ طرد للاعب الوسط النيجيري، لكنه رأى بأن الإنذار كافيا.

ومن جديد شكل المصري الخطورة بالبينيات الطولية في الدقيقة الـ36 وبينية رائعة من فرانك إيتوجا إلى إلياس الجلاسي، لكن التونسي يجيد التمرير وليس الإنهاء، فسدد الكرة ساقطة وتصدى لها كوكو، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني

الإنذارات استمرت في الشوط الثاني من نصيب لاعبي المصري، وتحصل عبد الرحيم دغموم على إنذار في الدقيقة الـ51.

وكان الإنذار الرابع كذلك من نصيب المصري عن طريق عماد الدين بوبكر في الدقيقة الـ53.

تبديلات

هنا لجأ أيمن الجمل إلى دكة البدلاء، فشارك فراس شواط ومحمد مخلوف بدلا من عماد حمدي، وباسم مرسي في الدقيقة الـ56.

وكان الإنذار الخامس كذلك من نصيب المصري في الدقيقة الـ58 بإسم إلياس الجلاسي.

عبد الرحيم دغموم حاول في الدقيقة الـ60 بتصويبة لكن فوق المرمى.

ورد حسام حسن في الدقيقة الـ60 بإجراء تبديلين ودخول عمرو طارق وفريد شوقي بدلا من عبد الرحيم دغموم، ومحمد فوزي جاد.

هنا تحول إسلام أبو سليمة إلى ظهير أيمن بدلا من محمد فوزي جاد.

وأجرى الإسماعيلي ثالث التبديلات في الدقيقة الـ60 بدخول محمود الشبراوي بدلا من أحمد مدبولي.

ولم يستمر أبو سليمة كظهير أيمن طويلا، إذ تحصل على إنذار ثان وطرد في الدقيقة الـ69 بعد مخالفة ضد الشبراوي.

هنا اضطر حسام حسن للدفع بـ أسامة الجزار في الدقيقة الـ71 بدلا من فرانك إيتوجا، ليلعب الجزار كظهير أيمن، ويتحول جريندو من جناح إلى مهاجم صريح.

ودفع أيمن الجمل بورقتين جديدتين وأخيرتين في الدقيقة الـ73 بدخول حازم مرسي وأحمد محسن بدلا من حمدي النقاز، ومحمد دسوقي.

فرص مهدرة

الإسماعيلي أهدر فرصتين مهدرتين في تلك الأثناء. في الدقيقة الـ78 خرج محمود جاد بقبضة يده وأبعد الكرة، ليتابعها محمد هاشم بتصويبة بجانب المرمى.

وفي الدقيقة الـ79 سدد فراس شواط، لكن فوق المرمى.

هدأ اللعب في الدقائق التالية بعدما استطاع لاعبو المصري الحفاظ على الكرة بحوزتهم، فتحصل عمر الوحش، وحازم مرسي على إنذارين متتاليين في الدقيقتين الـ85 والـ87.

حسام حسن أجرى تبديلان في الدقيقة الـ94، فشارك إسلام المزين بدلا من عمرو السعداوي، وأحمد شداد الوجه الجديد الذي يظهر لأول مرة بدلا من إلياس الجلاسي.

مرت الدقيقة الأخيرة بدون خطورة، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 11 نقطة مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الـ16.

ويلعب المصري مع أسوان يوم الخميس المقبل في الجولة العاشرة، فيما يلعب الإسماعيلي مع الزمالك في نفس اليوم.