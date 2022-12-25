تشكيل المقاولون العرب - تغييران من شوقي غريب أمام الزمالك

أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب تشكيل الفريق الذي يواجه الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وأجرى غريب تغييرين على تشكيل الفريق الذي خاض مباراة المصري الماضية بمشاركة البوركينابي فاروقا نور الدين بدلا من لؤي وائل، ومحمد رزق بدلا من محمد شوقي غريب.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: فاروقا نور الدين – أحمد علاء – عمر فايد

الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد رزق

الهجوم: لويس إدوارد - محمد سالم – جون أوكلي

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وفاز الزمالك في المباراة السابقة على حرس الحدود برباعية دون رد.

بينما تعادل المقاولون مع المصري بهدفين لكل فريق.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق عليها مؤمن حسن.