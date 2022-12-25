تشكيل الزمالك – نبيه مستمر كأساسي.. ويوسف حسن يقود الهجوم أمام المقاولون

يستمر يوسف أسامة نبيه في تشكيل الزمالك الأساسي أمام المقاولون العرب، فيما يعود يوسف حسن لقيادة الهجوم.

أعلن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ عمر جابر في الرواق الأيمن من جديد، فيما يستمر يوسف أسامة نبيه بجانب يوسف حسن في الهجوم على حساب سيف الدين الجزيري.

واستمر محمد أشرف "روقا" في وسط الملعب، فيما يتواجد نبيل عماد على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري.

الوسط: عمر جابر – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد فتوح.

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – يوسف حسن – يوسف أسامة نبيه.

من جهة أخرى، يتواجد سامسون أكينيولا، وسيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي.

الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد – سيد عبد الله – سيف فاروق جعفر – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سامسون أكينيولا – سيف الدين الجزيري.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة.