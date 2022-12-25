تقرير: كانتي على رادار النصر السعودي

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 15:33

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - تشيلسي - ليل

يستهدف نادي النصر السعودي ضم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، حسب موقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع كانتي مجانا، فاللاعب يمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، لأن عقده ينتهي في صيف 2023.

وأشار التقرير إلى أن النصر قد يجد منافسة من بعض الأندية التي ترغب في ضم النجم الفرنسي.

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كانتي غاب عن منافسات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

في السياق نفسه، من المتوقع أن يحسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستقبله واختار ناديه الجديد بالفعل بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

وبحسب صحفية "آس" فإن رونالدو قرر بالفعل الانتقال لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النصر أتم الاتفاق بعد اجتماع جمع مسؤولي النادي السعودي مع ممثلي النجم البرتغالي يوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن رونالدو سيرتدي قميص نادي النصر حتى عام 2025 بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت النقارير إلى أن القيمة النهائية للصفقة غير معروفة حتى الآن ولكنها تقترب من 200 مليون يورو سنويا وفقا للمصادر المقربة من نادي النصر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير أن السعودية تعتبر توقيع رونالدو من شأنه أن يضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم كأس العالم 2030 في الأفق.

ويتواجد رونالدو حاليا في دبي لقضاء إجازة مع أسرته وهو تكرر في السنوات الأخيرة.

وسبق أن ذكرت الصحيفة ذاتها أن رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو وفقًا للصحيفة الإسبانية.

نجولو كانتي النصر السعودي
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