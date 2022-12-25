انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والمصري، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

ق. 93 آخر تبديلات المصري بدخول إسلام المزين وأحمد شداد بدلا من إلياس الجلاسي، وعمرو السعداوي.

ق. 92 إنذار لـ محمود الشبراوي بسبب الاعتراض على الحكم.

ق. 87 إنذار لـ حازم مرسي بعد تدخل قوي على قدم فريد شوقي.

ق. 85 إنذار لـ عمر الوحش بعد تدخل قوي على عمرو طارق.

ق. 78 فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد كرة أخرجها محمود جاد بقبضة يده وتابعها محمد هاشم بتصويبة بجانب القائم.

ق. 73 حازم مرسي وأحمد محسن يشاركان بدلا من حمدي النقاز، ومحمد دسوقي.

ق. 71 أسامة الجزار يشارك بدلا من فرانك إيتوجا.

ق. 69 طرد إسلام أبو سليمة بعد تلقيه الإنذار الثاني.

ق. 60 تبديل ثالث للإسماعيلي بدخول محمود الشبراوي بدلا من أحمد مدبولي.

ق. 60 تبديلان من حسام حسن بدخول عمرو طارق وفريد شوقي بدلا من عبد الرحيم دغموم، ومحمد فوزي جاد.

ق. 59 انطلاقة من دغموم وتصويبة لكن فوق المرمى.

ق. 58 إنذار خامس من نصيب لاعبي المصري لـ إلياس الجلاسي.

ق. 56 تبديلان للإسماعيلي بدخول فراس شواط ومحمد مخلوف بدلا من عماد حمدي، وباسم مرسي.

ق. 53 إنذار رابع وأيضا لصفوف المصري من نصيب عماد الدين بوبكر.

ق. 51 إنذار ثالث من نصيب عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 انفرااااد تام. طولية رائعة من إيتوجا إلى إلياس الجلاسي الذي انفرد تماما بالمرمى وسدد لكن تصدى لها محمد كوكو إلى ركنية.

ق. 36 إنذار لـ إيزي إيميكا بعد تدخل على أحمد مدبولي.

ق. 30 إنذار لـ إسلام أبو سليمة.

ق. 26 طولية جديدة من محمد فوزي جاد إلى جريندو لكن محمد كوكو يخرج من مرماه وينقذها قبله هذه المرة.

ق. 20 بينية جديدة من الجلاسي إلى جريندو الذي سدد مباشرة بجانب المرمى.

ق. 14 أحمد مدبولي يراوغ ويسدد لكن بجانب القائم.

ق. 7 جوووول أوووول للمصري. بينية رائعة من إلياس الجلاصي إلى جريندو الذي ينفرد ويسدد ساقطة من فوق الحارس مسجلا الأول.

ق. 6 تهديد أول من المصري. تصويبة من عبد الرحيم دغموم بجانب القائم.

بداية المباراة