الاتحاد المغربي يدافع عن أبو خلال
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 14:27
كتب : FilGoal
دافع الاتحاد المغربي لكرة القدم عن زكريا أبو خلال لاعب منتخب المغرب في الاتهامات الموجهة له بخصوص سلوكه أثناء مشاركته في كأس العالم 2022.
أبو خلال كان عضوا فعالا في قائمة المغرب التي حققت إنجازا تاريخيا بمونديال 2022 وحصلت على المركز الرابع.
ويعتزم الاتحاد المغربي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية اللاعب وأعضاء المنتخب المغربي.
وجاء بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم على النحو الآتي:
على إثر نشر احد المواقع الالكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكريا أبو خلال اثناء مشاركته في نهائيات كاس العالم قطر 2022، ينفي |الاتحاد المغربي لكرة القدم نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال.
لقد ظهر اللاعب بسلوك مثالي مع زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة في هذا المحفل العالمي.
يعبر الاتحاد المغربي لكرة القدم عن إدانته الشديدة لهذا الموقع الالكتروني، كما سيلجأ إلى الطرق القانونية لحماية أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم ودحض أي إدعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية.
زكريا سجل هدفا في شباك بلجيكا بكأس العالم 2022.
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