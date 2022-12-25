الاتحاد المغربي يدافع عن أبو خلال

دافع الاتحاد المغربي لكرة القدم عن زكريا أبو خلال لاعب منتخب المغرب في الاتهامات الموجهة له بخصوص سلوكه​ أثناء مشاركته​ في كأس العالم 2022.

أبو خلال كان عضوا فعالا في قائمة المغرب التي حققت إنجازا تاريخيا بمونديال 2022 وحصلت على المركز الرابع.

ويعتزم الاتحاد المغربي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات القانونية​​ لحماية اللاعب وأعضاء المنتخب المغربي.

وجاء بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم على النحو الآتي:

على إثر نشر احد المواقع الالكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكريا أبو خلال​ اثناء مشاركته​ في نهائيات كاس العالم قطر 2022، ينفي |الاتحاد المغربي لكرة القدم نفيا قاطعا​ الاتهامات الباطلة​ التي طالته​ في هذا المقال.

لقد ظهر اللاعب​ بسلوك​ مثالي مع زملائه​ من أجل​ تحقيق نتائج مشرفة في هذا المحفل العالمي.

يعبر الاتحاد المغربي لكرة القدم عن إدانته الشديدة​ لهذا الموقع​ الالكتروني، كما سيلجأ إلى الطرق القانونية​ لحماية أعضاء المنتخب المغربي​ لكرة القدم ودحض​ أي​ ​ إدعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم​ الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية.

زكريا سجل هدفا في شباك بلجيكا بكأس العالم 2022.

video:1