تشكيل الإسماعيلي – الوحش أساسي بعد التعافي.. وباسم يقود الهجوم أمام المصري

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

دخل عمر الوحش تشكيل الإسماعيلي الأساسي أمام المصري بعد تعافيه من الإصابة.

أعلن أيمن الجمل مدرب الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة النادي المصري بعد قليل في دربي القنال.

وشهد تشكيل الإسماعيلي البدء بـ عمر الوحش في وسط الملعب بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها منذ المباراة السابقة.

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من جهة أخرى، يستمر باسم مرسي في قيادة هجوم الدراويش.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد كوكو.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش.

أمامهما: ياو أنور – صالح جمعة – أحمد مدبولي.

الهجوم: باسم مرسي.

ويتواجد فراس شواط على دكة بدلاء الإسماعيلي، فيما يستمر غياب محمد فوزي حارس الفريق عن القائمة.

وجاءت دكة بدلاء الإسماعيلي كالتالي:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: أحمد محسن – عصام صبحي.

الوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – محمد عبد السميع.

الهجوم: حازم مرسي – فراس شواط.

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