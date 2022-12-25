تشكيل المصري – عودة بوبكر.. والسعداوي ظهير أيسر أمام الإسماعيلي

يقود عماد الدين بوبكر المدافع الجزائري، دفاعات النادي المصري أمام الإسماعيلي بعد العودة من الإصابة.

أعلن حسام حسن مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل في دربي القنال.

التشكيل شهد عودة عماد الدين بوبكر العائد من الإصابة لقيادة الفريق، فيما يقود عمرو السعداوي الجبهة اليسرى على حساب حسين السيد.

من جهة أخرى، يستر محمد فوزي جاد الظهير الأيمن الشاب في الظهور للمباراة الثانية على التوالي كأساسي في ظل إصابة كريم العراقي.

ويستمر فرانك إيتوجا في قيادة هجوم المصري بعد تسجيل أولى أهدافه أمام المقاولون العرب بامباراة السابقة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: محمد فوزي جاد – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا – عمرو موسى.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم – إلياس الجلاسي – محمد عبد اللطيف "جريندو".

الهجوم: فرانك إيتوجا.

ويتواجد فريد شوقي على مقاعد بدلاء المصري بعد الغياب أمام المقاولون العرب للإيقاف، فيما يغيب حسين السيد للإصابة.

وجاءت دكة بدلاء المصري كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: عمرو طارق – إسلام المزين – أسامة الجزاء.

الوسط: فريد شوقي – محمد عنتر – زياد فرج – أحمد شداد.

الهجوم: مروان حمدي.