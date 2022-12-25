توجيه بإنشاء مركز معلومات للاعبي أبناء الجاليات المصرية بالخارج

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 13:53

كتب : بسام أبو بكر

وزارة الشباب والرياضة المصرية

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإنشاء مركز معلومات للاعبي كرة القدم أبناء الجاليات المصرية بالخارج تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ونشرت صفحة وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا، تعلن فيه قرار الوزابة بإنشاء مركز معلومات للاعبي كرة القدم أبناء الجاليات المصرية بالخارج لدعم وتطوير المنتخبات الوطنية المصرية.

سيتم ذلك من خلال البحث والتنقيب عن اللاعبين المصريين أصحاب الأصول المصرية أو مزدوجي الجنسية وربطهم بالمنتخبات المصرية لكرة القدم.

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وسيكون المركز مسؤولية الوزارة بالتنسيق مع وسيم أحمد، عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء، وذلك لسابق خبراته في استقدام عدد من اللاعبين المصريين أصحاب الأصول المصرية بدول أوروبا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على الاستفادة من المواهب المصرية بالخارج لدعم وتطوير الكرة المصرية، وتزامناً مع المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لإكتشاف الموهوبين والمساهمة في تطوير الكرة المصرية.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي
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