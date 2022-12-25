طلعت يوسف مدربا لـ إنبي

أصبح طلعت يوسف مدربا جديدا لنادي إنبي بشكل رسمي.

وأعلن نادي إنبي، تعيين طلعت يوسف كمدرب جديد للفريق خلفا لـ هاني عبد الله المدرب المؤقت، والذي قاد الفريق بعد إقالة أحمد كشري.

وحسب صفحة إنبي الرسمية، فإن يوسف وقع على عقد لمدة موسمين لتدريب الفريق البترولي.

طلعت يوسف بدوره قال في تصريحات لـFilGoal.com: "وقعت على تعاقد لمدة موسم ونصف مع إنبي".

وأضاف "الجهاز المعاون سيتكون من حسن موسى مدرب عام، وعمرو فتحي مدرب، ويتبقى مدرب الحراس ومخطط الأحمال، ومن الممكن استمرار المتواجدين بالجهاز الفنى السابق. سأبدأ عملي من الفريق من الغد".

إنبي بدأ الموسم تحت قيادة أحمد كشري، قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بالجولة الثامنة.

وتولى هاني عبد الله قيادة الفريق بشكل مؤقت أمام أسوان، في مباراة فاز فيها فريق الجنوب بهدفين مقابل لا شيء.

من جهة أخرى، كانت آخر محطات طلعت يوسف التدريبية في الجزء الأخير من الموسم الماضي رفقة الجونة، إذ حاول إنقاذ الفريق من الهبوط محققا ثلاث انتصارات، وخمس تعادلات، وثلاث هزائم في 11 مباراة قادهم فيها، لكنهم هبطوا في النهاية إلى الدرجة الثانية، وليكتفي صاحب الـ67 عاما بهذا القدر مع الفريق.

وسيكون إنبي هو الفريق الـ13 الذي يتولى طلعت يوسف تدريبه في الدوري المصري الممتاز منذ بداية رحلته كرجل أول في عام 1999، بجانب قيادته لفريق أهلي طرابلس الليبي ثلاث مرات من قبل.

إنبي يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 9 مباريات.

ويلتقي الفريق البترولي مع الداخلية يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.