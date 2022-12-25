طلعت يوسف مدربا لـ إنبي

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 13:39

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف

أصبح طلعت يوسف مدربا جديدا لنادي إنبي بشكل رسمي.

وأعلن نادي إنبي، تعيين طلعت يوسف كمدرب جديد للفريق خلفا لـ هاني عبد الله المدرب المؤقت، والذي قاد الفريق بعد إقالة أحمد كشري.

وحسب صفحة إنبي الرسمية، فإن يوسف وقع على عقد لمدة موسمين لتدريب الفريق البترولي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – طلعت يوسف يقترب من قيادة إنبي أسوان يعود لطريق الانتصارات ويعمق جراح إنبي بثنائية في الدوري للمرة الثانية في الدوري.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وإنبي تشكيل الدوري – ثلاثي هجومي لأسوان.. ورباعي في وسط إنبي

طلعت يوسف بدوره قال في تصريحات لـFilGoal.com: "وقعت على تعاقد لمدة موسم ونصف مع إنبي".

وأضاف "الجهاز المعاون سيتكون من حسن موسى مدرب عام، وعمرو فتحي مدرب، ويتبقى مدرب الحراس ومخطط الأحمال، ومن الممكن استمرار المتواجدين بالجهاز الفنى السابق. سأبدأ عملي من الفريق من الغد".

إنبي بدأ الموسم تحت قيادة أحمد كشري، قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بالجولة الثامنة.

وتولى هاني عبد الله قيادة الفريق بشكل مؤقت أمام أسوان، في مباراة فاز فيها فريق الجنوب بهدفين مقابل لا شيء.

من جهة أخرى، كانت آخر محطات طلعت يوسف التدريبية في الجزء الأخير من الموسم الماضي رفقة الجونة، إذ حاول إنقاذ الفريق من الهبوط محققا ثلاث انتصارات، وخمس تعادلات، وثلاث هزائم في 11 مباراة قادهم فيها، لكنهم هبطوا في النهاية إلى الدرجة الثانية، وليكتفي صاحب الـ67 عاما بهذا القدر مع الفريق.

وسيكون إنبي هو الفريق الـ13 الذي يتولى طلعت يوسف تدريبه في الدوري المصري الممتاز منذ بداية رحلته كرجل أول في عام 1999، بجانب قيادته لفريق أهلي طرابلس الليبي ثلاث مرات من قبل.

إنبي يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 9 مباريات.

ويلتقي الفريق البترولي مع الداخلية يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الدوري المصري إنبي طلعت يوسف
نرشح لكم
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. الجلاااسي يهدر تشكيل الإسماعيلي – الوحش أساسي بعد التعافي.. وباسم يقود الهجوم أمام المصري تشكيل المصري – عودة بوبكر.. والسعداوي ظهير أيسر أمام الإسماعيلي توجيه بإنشاء مركز معلومات للاعبي أبناء الجاليات المصرية بالخارج لاعبو المريخ يخصصون جزء من مكافآتهم لمستشفى سرطان الأطفال 57357 خبر في الجول – طلعت يوسف يقترب من قيادة إنبي أحداث سوبر السلة - رئيس الاتحاد السكندري يوضح لـ في الجول تطورات حالة المشجع المصاب مواعيد مباريات الأحد 25 ديسمبر 2022 – الأهلي والزمالك ودربي القنال ضمن يوم كروي حافل
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. الجلاااسي يهدر 48 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد المغربي يدافع عن أبو خلال ساعة | قطر 2022
تشكيل الإسماعيلي – الوحش أساسي بعد التعافي.. وباسم يقود الهجوم أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري – عودة بوبكر.. والسعداوي ظهير أيسر أمام الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
توجيه بإنشاء مركز معلومات للاعبي أبناء الجاليات المصرية بالخارج ساعة | الكرة المصرية
طلعت يوسف مدربا لـ إنبي ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن مواعيد مباريات أمم إفريقيا للشباب 2023 بمصر ساعة | منتخب مصر
بيان – الاتحاد السكندري: شكر وتقدير لجماهير الأهلي وإدارته ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة