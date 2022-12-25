لاعبو المريخ يخصصون جزء من مكافآتهم لمستشفى سرطان الأطفال 57357

خصص لاعبو نادي المريخ البورسعيدي جزء من مكافآتهم لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي المريخ عن تبرع لاعبي الفريق الأول بجزء من مكافآت الفوز على فريق بروسيا لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

كان نادي المريخ قد فاز على فريق بروسيا بهدف مقابل لا شيء، ضمن دوري الدرجة الثالثة المصري.

مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357 كشف في وقت سابق بأن المستشفى تعاني ن أزمة كبيرة في التبرعات التي تحصل عليها، ومن الممكن أن يتم إغلاقها في أي وقت بسبب أزمة السيولة المادية التي قد تؤثر عليها مستقبلا.

الأمر الذي قوبل بحملات من عديد المؤسسات الرياضية والمشاهير بمختلف المجالات للتبرع إلى مستشفى الأطفال.

وينافس نادي المريخ في دوري الدرجة الثالثة المصري بعدما هبط من الدرجة الثانية خلال الموسم المنقضي.