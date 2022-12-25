خبر في الجول – طلعت يوسف يقترب من قيادة إنبي

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 12:01

كتب : حامد وجدي

طلعت يوسف - الإسماعيلي

اقترب طلعت يوسف من تولي تدريب نادي إنبي خلال الساعات المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طلعت يوسف توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة إنبي لتولي تدريب الفريق، على أن يتم الاتفاق النهائي خلال ساعات.

إنبي بدأ الموسم تحت قيادة أحمد كشري، قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بالجولة الثامنة.

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وتولى هاني عبد الله قيادة الفريق بشكل مؤقت أمام أسوان، في مباراة فاز فيها فريق الجنوب بهدفين مقابل لا شيء.

من جهة أخرى، كانت آخر محطات طلعت يوسف التدريبية في الجزء الأخير من الموسم الماضي رفقة الجونة، إذ حاول إنقاذ الفريق من الهبوط محققا ثلاث انتصارات، وخمس تعادلات، وثلاث هزائم في 11 مباراة قادهم فيها، لكنهم هبطوا في النهاية إلى الدرجة الثانية، وليكتفي صاحب الـ67 عاما بهذا القدر مع الفريق.

وسيكون إنبي هو الفريق الـ13 الذي يتولى طلعت يوسف تدريبه في الدوري المصري الممتاز منذ بداية رحلته كرجل أول في عام 1999، بجانب قيادته لفريق أهلي طرابلس الليبي ثلاث مرات من قبل.

إنبي يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 9 مباريات.

ويلتقي الفريق البترولي مع الداخلية يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري. مباراة قد تشهد الظهور الأول لـ طلعت يوسف رفقة الفريق.

الدوري المصري إنبي طلعت يوسف أحمد كشري
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