ابنة بيليه تنشر أحدث صور والدها من المستشفى

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

جماهير البرازيل توجه رسائل الدعم إلى بيليه

نشرت كيلي ناسيمنتو ابنة الأسطورة البرازيلية بيليه صورة تجمعها بوالدها من المستشفى التي يعالج فيها في ظل تدهور حالته الصحية.

ويعاني أحد أفضل من لمس كرة القدم عبر التاريخ من أزمة مرضية حادة في ظل حربه ضد مرض السرطان.

وعلقت ابنة بيليه على الصورة بقولها: "نحن هنا، في الكفاح والإيمان، ليلة أخرى معا".

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كما نشرت صورة أخرى للعائلة بأكملها داخل الغرفة في المستشفى وهم يحتفلون بأعياد الميلاد.

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إلى ذلك، كشفت مستشفى ألبرت أينشتاين المحتجز بها بيليه البالغ من العمر 82 عاما عن تدهور حالته الصحية من جديد.

وذكرت بي إن سبورتس أن المستشفى في ساو باولو أعلنت أن بيليه يعاني من فشل في الكلى والقلب نتيجة مضاعفات مرض السرطان في جسده.

ودخل بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.

ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.

يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في التاريخ.

بيليه
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