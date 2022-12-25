ليكيب: سان جيرمان يحصن لاعبيه من الفيروسات بنظام جديد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

ميسي - مبابي - نيمار - باريس سان جيرمان

قرر نادي باريس سان جيرمان الاعتماد على التكنولوجيا أكثر للحد من الإصابات الفيروسية بين لاعبيه.

وذكرت جريدة ليكيب الفرنسية أن النادي جهز غرفة خلع الملابس بمقر تدريبات الفريق بالإضافة إلى المناطق الأخرى بنظام جديد للقضاء على الفيروسات في الهواء.

وقام النادي بتجهيز الغرف بتقنية مبتكرة تسمى Lod'Air، والغرض منها هو قتل الفيروسات والميكروبات المنتشرة في الهواء في مساحة محددة بفضل استخدام الأشعة فوق البنفسجية.

أخبار متعلقة:
البنك المركزي الأرجنتيني ينفي نية إصدار عملة عليها صورة ميسي مواعيد مباريات الأحد 25 ديسمبر 2022 – الأهلي والزمالك ودربي القنال ضمن يوم كروي حافل لياو: سأحصل على خبرة جديدة في المستقبل.. وأحب أرسنال هذا العام تريزيجيه: نستحق الفوز على فنربخشة.. والجميع لديه الفرصة لحصد لقب الدوري التركي

وأوضح التقرير أن النادي تحرك للحد من أزمة إصابة لاعبيه بالفيروسات في ظل انتشار فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا وسهولة انتشارهما داخل غرف خلع الملابس بين نجوم الفريق.

كما تعاقد النادي على أنظمة أخرى تحاول حماية اللاعبين من الإصابات الفيروسية خلال السفر.

جدير بالذكر، أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أصبح منفتحا على التنازل عن جزء من حصة قطر في النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما صرح الخليفي لصحيفة فاينانشال تايمز قبل أيام، فهناك إمكانية للتخلي عن 15% من نادي باريس سان جيرمان.

وأوضح الخليفي في صحيفة فاينانشيال تايمز أن رغبة قطر في التنازل عن جزء من حصتها لا علاقة لها بحقيقة أنها سئمت كرة القدم بل من أجل الاستثمار.

وقال الخليفي في حوار مطول مع ماركا: "نهاية القصة بين قطر وباريس سان جيرمان بعد كأس العالم؟ هذه الأخبار تجعلني أضحك وأراها مثل المزحة لأن هذه هي فقط البداية بين شركتي وباريس سان جيرمان ونحن على وشك دخول المرحلة الثانية والتي ستشهد نمو كبير وأيام النادي المثيرة لم تأت بعد".

وأضاف "ترك ملعب حديقة الأمراء؟ خيارنا الأول هو البقاء لكنني اعتقد أن مجلس المدينة لا يريدنا أن نبقى ويضغطون علينا للمغادرة لقد كنا نتجادل معهم لمدة خمس سنوات وكل مرة نحصل على نفس الوعود الكاذبة مثل اليوم أو غدا أو عقب الانتخابات لقد سئمنا ونحن بحاجة إلى صفقة عادلة".

وواصل "أنا أحب ملعب حديقة الأمراء وأحترمه كثيرا لأنه تاريخنا والبقاء كان دائما هو خيارنا الأول لكنني لا اعتقد أنهم يريدوننا هناك لقد استثمرنا حوالي 80 مليون يورو من جيوبنا في الملعب ولكنه لا يخصنا من يغرنا قد يفعل ذلك؟ نريد استادا مثل باقي الأندية ونحتاج إلى زيادة دخلنا وأن يكون لدينا عدد أكبر منالمشجعين الذين يمكن استيعابهم وحاليا نحن نبحث الخيارات الأخرى لأننا لم نعد موضع ترحيب في حديقة الأمراء ونحن متعبون".

وأضاف "هناك اهتمام من بعض المستثمرين بالنادي ويريدون الحصول على حصص الأقلية ونحن نتحدث معهم بكل صراحة وقيمة باريس سان جيرمان تعدت الـ 4 مليار يورو حاليا لأننا بنينا علامة تجارية من الصفر والآن نشهد نتائج عملنا وللتذكرة فإن هذه ليست سوى البداية والمشروع لا يزال طويلا".

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن سعر النادي يصل إلى 4 مليارات يورو، وإذا حدث وتم بيعه بشكل كامل وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي، فسيحطم الرقم القياسي للاستحواذ على نادٍ لكرة القدم، متخطيا تشيلسي الذي تم بيعه إلى صندوق أمريكي هذا الصيف مقابل 2500 مليون يورو.

باريس سان جيرمان
نرشح لكم
الدوري التركي - كوكا يهز شباك فريقه السابق في مباراة مجنونة تقرير: كانتي على رادار النصر السعودي ليكيب: زيدان مرشح لتدريب البرازيل لياو: سأحصل على خبرة جديدة في المستقبل.. وأحب أرسنال هذا العام سجل هدفا في الرمق الأخير.. ماذا قدم تريزيجيه أمام فنربخشة الخامس من تريزيجيه.. طرابزون يسقط فنربخشة ويترك صدارته في مهب الريح انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (2) - (0) فنربخشة.. تريزيجيه يسجل الثاني حكم الفيديو في نهائي كأس العالم: هذه أصعب لقطة في المباراة
أخر الأخبار
اتحاد السلة يتابع حالة المصابين ويثمن موقف الأهلي والاتحاد السكندري 6 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد سموحة 16 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سموحة - العشري يدفع بثلاثي في الوسط ضمن 3 تغييرات أمام الأهلي 50 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم للدفاع.. وهاني يعوض أكرم أمام سموحة 56 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب 59 دقيقة | الكرة المصرية
"أحد أندية الدوري لا يسدد".. رئيس دجلة يطالب الرابطة بمعاقبة المتأخرين ساعة | الكرة المصرية
وزارة الصحة تصدر بيانا عن آخر تطورات حالة مصابي سوبر السلة ساعة | رياضات أخرى
الدوري التركي - كوكا يهز شباك فريقه السابق في مباراة مجنونة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة