ليكيب: سان جيرمان يحصن لاعبيه من الفيروسات بنظام جديد

قرر نادي باريس سان جيرمان الاعتماد على التكنولوجيا أكثر للحد من الإصابات الفيروسية بين لاعبيه.

وذكرت جريدة ليكيب الفرنسية أن النادي جهز غرفة خلع الملابس بمقر تدريبات الفريق بالإضافة إلى المناطق الأخرى بنظام جديد للقضاء على الفيروسات في الهواء.

وقام النادي بتجهيز الغرف بتقنية مبتكرة تسمى Lod'Air، والغرض منها هو قتل الفيروسات والميكروبات المنتشرة في الهواء في مساحة محددة بفضل استخدام الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضح التقرير أن النادي تحرك للحد من أزمة إصابة لاعبيه بالفيروسات في ظل انتشار فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا وسهولة انتشارهما داخل غرف خلع الملابس بين نجوم الفريق.

كما تعاقد النادي على أنظمة أخرى تحاول حماية اللاعبين من الإصابات الفيروسية خلال السفر.

جدير بالذكر، أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أصبح منفتحا على التنازل عن جزء من حصة قطر في النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما صرح الخليفي لصحيفة فاينانشال تايمز قبل أيام، فهناك إمكانية للتخلي عن 15% من نادي باريس سان جيرمان.

وأوضح الخليفي في صحيفة فاينانشيال تايمز أن رغبة قطر في التنازل عن جزء من حصتها لا علاقة لها بحقيقة أنها سئمت كرة القدم بل من أجل الاستثمار.

وقال الخليفي في حوار مطول مع ماركا: "نهاية القصة بين قطر وباريس سان جيرمان بعد كأس العالم؟ هذه الأخبار تجعلني أضحك وأراها مثل المزحة لأن هذه هي فقط البداية بين شركتي وباريس سان جيرمان ونحن على وشك دخول المرحلة الثانية والتي ستشهد نمو كبير وأيام النادي المثيرة لم تأت بعد".

وأضاف "ترك ملعب حديقة الأمراء؟ خيارنا الأول هو البقاء لكنني اعتقد أن مجلس المدينة لا يريدنا أن نبقى ويضغطون علينا للمغادرة لقد كنا نتجادل معهم لمدة خمس سنوات وكل مرة نحصل على نفس الوعود الكاذبة مثل اليوم أو غدا أو عقب الانتخابات لقد سئمنا ونحن بحاجة إلى صفقة عادلة".

وواصل "أنا أحب ملعب حديقة الأمراء وأحترمه كثيرا لأنه تاريخنا والبقاء كان دائما هو خيارنا الأول لكنني لا اعتقد أنهم يريدوننا هناك لقد استثمرنا حوالي 80 مليون يورو من جيوبنا في الملعب ولكنه لا يخصنا من يغرنا قد يفعل ذلك؟ نريد استادا مثل باقي الأندية ونحتاج إلى زيادة دخلنا وأن يكون لدينا عدد أكبر منالمشجعين الذين يمكن استيعابهم وحاليا نحن نبحث الخيارات الأخرى لأننا لم نعد موضع ترحيب في حديقة الأمراء ونحن متعبون".

وأضاف "هناك اهتمام من بعض المستثمرين بالنادي ويريدون الحصول على حصص الأقلية ونحن نتحدث معهم بكل صراحة وقيمة باريس سان جيرمان تعدت الـ 4 مليار يورو حاليا لأننا بنينا علامة تجارية من الصفر والآن نشهد نتائج عملنا وللتذكرة فإن هذه ليست سوى البداية والمشروع لا يزال طويلا".

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن سعر النادي يصل إلى 4 مليارات يورو، وإذا حدث وتم بيعه بشكل كامل وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي، فسيحطم الرقم القياسي للاستحواذ على نادٍ لكرة القدم، متخطيا تشيلسي الذي تم بيعه إلى صندوق أمريكي هذا الصيف مقابل 2500 مليون يورو.