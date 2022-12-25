بانون: هدفنا الكبير الآن هو تحقيق لقب أمم إفريقيا

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

بدر بانون - كريستيانو رونالدو

أوضح المغربي بدر بانون أن منتخب بلاده وضع لقب كأس الأمم الإفريقية 2023 نصب عينه بعد الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب فرصة الفوز بالميدالية البرونزية أمام كرواتيا، وهو أول منتخب عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي بالمونديال.

وقال بانون في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "عندما تكون لديك مجموعة مميزة من اللاعبين فالنتائج تكون إيجابية، وهذا كان من بين العوامل الكبيرة التي جعلتنا نحقق هذا الإنجاز".

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وأضاف مدافع قطر القطري الحالي والأهلي السابق "هدفنا الكبير حاليا هو تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا المقبلة".

منتخب المغرب لم يفز بالبطولة القارية سوى مرة واحدة، وكانت عام 1976.

وفي حديثه عن المدرب وليد الركراكي، أشار "كل مدرب لديه فلسفة خاصة. المدربون السابقون للمنتخب كانوا بعقليات أجنبية، ولم تكن تمنح الفرصة للاعب المحلي في مرات كثيرة".

وأردف "مند قدوم وليد الركراكي، أعطى الفرصة لجميع اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين، وخلق روحا جميلة بين جميع اللاعبين".

وأتم "هذا جعلنا نحقق نتائج إيجابية، فالكل كان سعيدا ولديه هدف واحد وهو الدفاع عن قميص المغرب".

وكان منتخب المغرب قد خسر في نصف النهائي ضد فرنسا بهدف دون رد.

منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.

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