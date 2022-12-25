مواعيد مباريات الأحد 25 ديسمبر 2022 – الأهلي والزمالك ودربي القنال ضمن يوم كروي حافل

يوم كروي حافل نحن بصدد متابعته، ستجدون كل أحداثه عبر FilGoal.com.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثالثة إلا ربع عصرا، إذ يتلقي النادي المصري مع الإسماعيلي في دربي القنال وقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

في الخامسة مساء، يحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب في استاد المقاولون العرب. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويختتم الأهلي مباريات اليوم في مصر بمواجهة سموحة في السابعة مساء. مباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي قارة أوروبا، سيلعب أحمد حسن "كوكا" رفقة ألانيا سبور في الدوري التركي ضد كونيا سبور الساعة الثالثة عصرا، ضمن مباريات الجولة الـ15.

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