مدرب المحلة: لنا 6 أهداف ملغية حتى الآن.. ولماذا تُسند مبارياتنا لحكام جدد في الدوري الممتاز؟

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

عبد الباقي جمال - غزل المحلة

أبدى عبد الباقي جمال المدرب المساعد لفريق غزل المحلة انزعاجه من إلغاء الأهداف بشكل متكرر لفريقه في الدوري، وذلك بعد إلغاء هدف الفريق أمام فاركو.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال جمال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "التعادل لم يكن مرضيا بالنسبة لنا نظرا للأداء وسير المباراة. هذا سادس هدف يلغى لنا هذا الموسم".

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وأضاف "هدفنا الملغي ضد المقاولون العرب لم يعلق عليه أحد حتى الآن ليخبرنا بأي شيء عن صحة القرار من عدمها".

وأوضح "تحدث معي الكثير من المختصين في التحكيم وأخبروني بأن الهدف أمام فاركو كان صحيحا ولا أعرف لماذا تم إلغاؤه".

وتم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ من محمد بازوكا مهاجم المحلة الذي منع أحمد عبد العزيز مودي مدافع فاركو من الوصول إلى الكرة.

وعن ذلك قال جمال: "أرى أن قرار المدافع مودي مع بازوكا، مودي لم يكن في اتجاه الكرة أصلا وكان يعود بظهره. إن لم يكن بازوكا متواجدا في الحالة ما كان مودي ليسترجع الكرة".

واختتم "لماذا تُسند مباريات المحلة إلى حكام يديرون مباريات الدوري الممتاز للمرة الأولى"؟

وأرسل غزل المحلة احتجاجا رسميا إلى لجنة الحكام للاعتراض على قرار الحكم السيد منير بإلغاء هدف الفريق أمام فاركو.

ويعترض غزل المحلة في الاحتجاج وفقا لبيان أصدره النادي، على القرارات العكسية التي اتخذها الحكم خلال المباراة، مما أسفر عن ضياع نقطتين مهمتين في صراع الفريق لأجل التواجد في المربع الذهبي.

وأوضح النادي في بيانه "إنها ليست المرة الاولي التي يتعرض فيها فريق غزل المحلة لهذا الظلم البين".

وواصل "أخطاء الحكام المتكررة أضاعت علي الفريق نقاط مستحقة كانت كفيلة بوضعه على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز".

ورفع المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

الدوري المصري غزل المحلة عبد الباقي جمال
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