عضو إدارة الاتحاد لـ في الجول: نقل أحد المشجعين بحالة خطرة إلى مستشفى مصر الدولي

تحدث إسماعيل محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري المتواجد في المستشفى حاليا لمتابعة وضع الجماهير بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي في كأس السوبر لكرة السلة.

وقال محمد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أحد المشجعين بحالة خطرة وتم نقله إلى مستشفى مصر الدولي".

وأضاف "باقي الإصابات حالتها مطمئنة".

وتوقفت المباراة إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

المباراة التي أقيمت في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، تم إلغاؤها إثر هذه الأحداث.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وبحسب تصريحات خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة لـ FilGoal.com فإن المباراة ستستأنف لاحقا من نقطة توقفها.

وأصدر اتحاد كرة السلة بيانا نفى من خلاله وقوع أي وفيات بين الجماهير.